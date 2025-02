توتنهام الإنجليزي يطلب تغيير اسمه عبر رسالة إلكترونية

طلب نادي توتنهام هوتسبير في رسالة وجهها إلى المذيعين بأنه لم يعد يرغب في تسميته "توتنهام" وأعطى فريق شمال لندن اسمين يفضل أن يُطلقا على ناديه بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولعقود من الزمان، أشار مذيعو مباريات نادي شمال لندن إلى النادي باسم "توتنهام". ولكن في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني إلى حاملي حقوق البث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم، طلب توتنهام الإشارة إليه باسمه الكامل.

وتلقى المذيعون الرسالة، التي تم نشر تفاصيلها في فبراير/شباط عبر موقع "ذا أثتلتيك"، وكان عنوانها: "تحديث تسمية توتنهام هوتسبير".

وجاء في مقتطف من البيان: "قدم توتنهام هوتسبير توضيحا بشأن اسم النادي. وطلب أن يُعرف النادي في المقام الأول باسم توتنهام هوتسبير، مع كون "سبيرز" هو النسخة المختصرة المفضلة، كما طلب النادي عدم الإشارة إليه باسم توتنهام".

وبدأت القنوات التلفزيونية في الاستجابة لطلب النادي، حيث وصفت قناة "سكاي سبورتس" أنجي بوستيكوجلو بأنه "مدرب توتنهام هوتسبير" خلال تغطيتها لفوز توتنهام 1-0 على مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي.

Same cockerel. Remastered brand identity.​

Our world-famous cockerel stands prouder than ever. Now supported by a silhouette version that allows for a more playful expression of the brand.​​ ✨

Find out more 🔗 https://t.co/1jL60nPHof pic.twitter.com/0rGRpNQDNn

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024