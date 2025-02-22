موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الأحد 23 فبراير/شباط الجاري بملعب الاتحاد معقل السيتي، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت القاهرة. ويديرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب أنفيلد بفوز ليفربول 2-صفر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ليفربول في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي بتحقيقه 22 فوزا مقابل 12 لمانشستر سيتي، وانتهت 21 مباراة بالتعادل.

وينفرد "الريدز" بصدارة البريميرليغ بـ61 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع بـ44 نقطة.