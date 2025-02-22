ملوك دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

كشف موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات كرة القدم وبيانات وقيم اللاعبين وتحليل المباريات، عن قائمة الأندية التي حصدت أكثر عدد من النقاط في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ موسم 1992-1993.

وسلط الموقع الضوء على التأثير الذي أحدثته الأندية على المسابقة الأوروبية الأعرق في العقود الأخيرة، مؤكدا أنه ليس من المستغرب أن يتصدر ريال مدريد قائمة ملوك دوري أبطال أوروبا.

وجمع الملكي الفائز باللقب 15 مرة ما يصل إلى 655 نقطة منذ موسم 1992-1993 من 327 مباراة، ليتقدم بأكثر من 50 نقطة على صاحب المركز الثاني بايرن ميونخ الألماني.

وحصل الفريق البافاري على 602 نقطة من 304 مباريات متقدما على برشلونة في المركز الثالث برصيد 597 نقطة من 303 مباريات، وجاءت 5 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الـ20 الأولى.

وتاليا أفضل 10 أندية حصدا للنقاط بدوري أبطال أوروبا منذ 1992-1993:

ريال مدريد: 655 نقطة من 327 مباراة. بايرن ميونخ الألماني: 602 نقطة من 304 مباريات. برشلونة الإسباني: 597 نقطة من 303 مباريات. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 445 نقطة من 228 مباراة. يوفنتوس الإيطالي: 399 نقطة من 230 مباراة. تشلسي الإنجليزي: 356 نقطة من 197 مباراة. بورتو البرتغالي: 353 نقطة من 228 مباراة. ميلان الإيطالي: 340 نقطة من 207 مباريات. أرسنال الإنجليزي: 327 نقطة من 195 مباراة. ليفربول برصيد 298 نقطة من 161 مباراة.