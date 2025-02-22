معاقبة حكم مكسيكي طلب توقيع ميسي نجم إنتر ميامي

فرض اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) عقوبة تأديبية على الحكم ماركو أنطونيو أورتيز نافا، بسبب طلبه توقيع ليونيل ميسي، بعد فوز إنتر ميامي الأميركي على مواطنه سبورتنغ كانساس سيتي، في ذهاب كأس أبطال الكونكاكاف.

وبعد صفارة النهاية، اقترب الحكم من ميسي وبدا وكأنه يطلب قميصه كتذكار للمباراة. ورغم أنه تم توضيح الأمر لاحقًا بأن أورتيز نافا طلب في الواقع توقيع ميسي ليقدمه لأحد أفراد أسرته من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن هذا التصرف يتعارض مع قواعد السلوك المتبعة من جانب مسؤولي الكونكاكاف.

قال متحدث باسم الكونكاكاف لشبكة إيه إس بي إن في بيان: "يدرك الكونكاكاف التفاعل الذي حدث بين الحكم ماركو أنطونيو أورتيز نافا واللاعب ليونيل ميسي فورا بعد صافرة النهاية لمباراة كأس أبطال الكونكاكاف بين سبورتنغ كانساس سيتي وإنتر ميامي". "بعد التحقيق، علم الكونكاكاف أن الحكم اقترب من اللاعب وطلب توقيعه الخاص لأحد أفراد أسرته من ذوي الاحتياجات الخاصة.

Pour avoir demandé un autographe à Messi à la fin du match, l'arbitre Marco Antonio Ortiz Nava est sanctionné après la rencontre entre l'Inter Miami et Kansas City en Coupe des champions de la Concacaf le 19 février 2025 pic.twitter.com/y5f4CGPoUx — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) February 22, 2025

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وتابع البيان: "إن سلوك الحكم لا يتماشى مع القواعد المتبعة في الاتحاد القاري لحكام المباريات والإجراءات الحالية المتعلقة بهذا النوع من الطلبات. لقد اعترف الحكم بخطئه واعتذر عن الحادث وقبل الإجراء التأديبي الذي فرضه اتحاد الكونكاكاف".

ولم يكشف اتحاد الكونكاكاف عن الإجراءات التأديبية التي سيتخذها ضد الحكم.

وبهدف نظيف سجله الأرجنتيني ميسي في الدقيقة 56، فاز إنتر ميامي على سبورتنغ كانساس سيتي اللذين سيتواجهان يوم 25 فبراير/شباط الجاري في مباراة الإياب.