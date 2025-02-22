مانشستر يونايتد يستفيد من "الفار" أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ساعد هدفان متأخران سجلهما برونو فرنانديز ومانويل أوغارتي مانشستر يونايتد على تعويض تأخره ليخطف نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت بعدما حرم صاحب الضيافة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبدا أن موسم يونايتد البائس يسير من سيئ إلى أسوأ بعدما تسبب الارتباك الدفاعي مرة أخرى في تسجيل المهاجم المتألق بيتو الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 19 قبل أن يجعل عبد الله دوكوري النتيجة 2-0 بعد فوضى أخرى من الفريق الزائر بعد 14 دقيقة أخرى.

كرات رأسية متبادلة قبل أن يختتمها بيتو في شباك يونايتد كم رأسية سبقت الهدف؟ 🤔🗨️#الدوري_الإنجليزي #إيفرتون_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/HDSwa2RKAG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2025

وتحسن أداء يونايتد بعد الاستراحة وعاد إلى المباراة من خلال القائد فرنانديز قبل أن يسجل أوغارتي هدف التعادل الرائع قبل 10 دقائق من النهاية ليكمل الانتفاضة.

وظن إيفرتون أنه حسم فوزا دراميا بعد حصوله على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار ليبقى يونايتد في المركز 15.

ركلة ثابتة من مشارف منطقة الجزاء يترجمها برونو فيرنانديز في شباك إيفرتون #الدوري_الإنجليزي #إيفرتون_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/grdAgO2cOc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2025