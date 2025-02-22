رياضة

مانشستر يونايتد يستفيد من "الفار" أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الحكم احتسب ركلة جزاء لإيفرتون بعد احتكاك بين البديل أشلي يونغ والهولندي ماتيس دي ليخت، لكنه ألغاها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفرنسية)
22/2/2025-|آخر تحديث: 22/2/202506:44 م (توقيت مكة)

ساعد هدفان متأخران سجلهما برونو فرنانديز ومانويل أوغارتي مانشستر يونايتد على تعويض تأخره ليخطف نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت بعدما حرم صاحب الضيافة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبدا أن موسم يونايتد البائس يسير من سيئ إلى أسوأ بعدما تسبب الارتباك الدفاعي مرة أخرى في تسجيل المهاجم المتألق بيتو الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 19 قبل أن يجعل عبد الله دوكوري النتيجة 2-0 بعد فوضى أخرى من الفريق الزائر بعد 14 دقيقة أخرى.

وتحسن أداء يونايتد بعد الاستراحة وعاد إلى المباراة من خلال القائد فرنانديز قبل أن يسجل أوغارتي هدف التعادل الرائع قبل 10 دقائق من النهاية ليكمل الانتفاضة.

وظن إيفرتون أنه حسم فوزا دراميا بعد حصوله على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار ليبقى يونايتد في المركز 15.

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المصدر : وكالات

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