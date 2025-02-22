صلاح يتحدث عن علاقته بمرموش قبل قمة سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

قال المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن مواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد إنه مثل شقيقه الصغير ومستعد لمساعدته في أي وقت، وذلك قبل أول مواجهة بين اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد في ملعب الاتحاد.

وانضم الدولي المصري مرموش إلى مانشستر سيتي الشهر الماضي قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل نحو 70 مليون يورو وإضافات أخرى.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا قبل مباراة القمة عن صديقه "إنه مثل شقيقي الصغير. أبلغته أنني متاح دائما إذا احتاج إلى أي شيء. كتبنا لبعضنا البعض عدة مرات ونتحدث دائما عندما نكون معا في المنتخب الوطني، وعلاقتنا جيدة".

وافتتح مرموش (26 عاما) أهدافه مع مانشستر سيتي بتسجيل ثلاثية في غضون 13 دقيقة في الفوز 4-0 على ضيفه نيوكاسل يونايتد بالدوري الممتاز السبت الماضي.

وسجل مرموش 37 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 67 مباراة منذ انضمامه إلى فرانكفورت من فولفسبورغ الألماني في 2023.

وفي رده على سؤال بشأن سعادته بالخطوة الكبيرة لمرموش بانتقاله إلى سيتي قال صلاح (32 عاما)، هداف الدوري برصيد 24 هدفا، "نعم بالطبع. نتمنى أن نرى قريبا العديد من اللاعبين المصريين يلعبون في البطولات المحلية الكبرى.

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وواصل: "لدينا ثقافتنا والعديد من اللاعبين الموهوبين ويمكنهم اللعب في أعلى المستويات، لكن نحتاج فقط تغيير عقلياتنا قليلا والتكيف مع الثقافة الأوروبية لأنها مختلفة تماما عن ثقافتنا. "أنا سعيد للغاية من أجل عمر وأتمنى أن ينضم لنا العديد من اللاعبين المصريين الآخرين".

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة من 26 مباراة متقدما بفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض 25 مباراة.

ويأتي سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة، في المركز الرابع برصيد 44 نقطة من 25 مباراة.