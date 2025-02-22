شاهد.. لاعبان يتشاجران على ركلة جزاء بالدوري الإيطالي

شهدت مباراة ليتشي وضيفه أودينيزي في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم لقطة غريبة، إذ تشاجر لاعبان من الأخير على تنفيذ ركلة جزاء.

واحتسب الحكم كيفين بوناشينا ركلة جزاء لصالح أودينيزي قبل انقضاء النصف ساعة الأولى من البداية، أصر اللاعب الدولي لورينزو لوكا على تنفيذ الركلة ممسكا بالكرة بقوة، خلافا لأوامر الفريق، فدخل في شجار مع زملائه الغاضبين والراغبين بتطبيق الهرمية عبر منحها لقائد الفريق الفرنسي فلوريان توفان الموكل عادة تنفيذ ركلات الجزاء.

الدقيقة 30: شجار بين لورينزو لوكا وقائد أودينيزي على من يسدد ركلة الجزاء ⚠️ الدقيقة 32: لوكا يسجل ركلة الجزاء بنجاح ⚽️ الدقيقة 36: المدرب يقوم بتبديل لورينزو لوكا ☑️ شاهد هذه اللقطة الغريبة اليوم في الكالتشيو 📹#ليتشي_أودينيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tHDVoqX8lf — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 21, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل يرحل غولر عن ريال مدريد بسبب تهميش أنشيلوتي؟ list 2 of 2 انتقادات مورينيو تسهم في قرار تاريخي بالدوري التركي end of list

وبعد نجاحه في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف احتفل لوكا (24 عاما) بمفرده من دون زملائه وبعدها بدقائق قرّر المدرب الألماني كوستا رونيايتش تبديله، وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن المدرب صافح اللاعب أثناء خروجه من أرض الملعب رغم أن الأخير لم يلتزم بقراراته.

من الغرائب في الكالتشيو .. لاعب يسجل لكن لا احد من زملاءه يحتفل معه !!! لورينزو لوكا ❌❗️❗️❗️🔥#الدوري_الإيطالي | #ليتشي_أودينيزي pic.twitter.com/6Ja9Cu73wA — جنون الكالتشيو (@Azuri99) February 21, 2025

إعلان

وبعد المباراة كشف رونيايتش عن السبب الرئيسي وراء قراره باستبدال لوكا بعد تسجيله الهدف الوحيد مباشرة، حيث حلّ الإسباني إيكر برافو بديلا له.

وأقر رونيايتش في مؤتمر صحفي أنه لا يحب اللاعبين الذين لا يلتزمون بالتعليمات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الخلافات بين اللاعبين حول تسديد الكرات الثابتة هو أمر شائع في كرة القدم.

وقال: "لدينا تسلسل هرمي واضح فيما يتعلق بركلات الجزاء، في الحقيقة لم يعجبني النقاش الطويل بين اللاعبين.. لقد اتخذ (لوكا) قراره بشكل فردي لهذا فضّلت استبداله بعد تسجيل الركلة رغم أنه سددها بشكل جيد، فعلت ذلك لأنني لا أحب من لا يحترم القواعد وكان عليّ اتخاذ قرار".

وأتم رونيايتش: "هذه ليست المرة الأولى التي يتجادل فيها لاعبان حول تنفيذ كرة ثابتة، لكننا سنحل الأمر في التدريبات، والآن سنركز على مباراتنا القادمة".

وبهدف لوكا عزّز أودينيزي موقعه في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 36 نقطة بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25 أبقته في المركز الـ15.

ووصل لورينزو إلى هدفه العاشر في 25 مباراة بالنسخة الحالية من "الكالتشيو"، ليصل مجموع أهدافه مع أودينيزي في جميع البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري إلى 12.