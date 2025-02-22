الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزه على البريطاني جاك درابر -السبت- في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 7-5 و5-7 و6-1.

وحصد روبليف لقبه الثاني في البطولة القطرية، بعد أن صعد لمنصة التتويج في الدوحة عام 2020، وفاز اللاعب الروسي باللقب الـ17 في مسيرته، والأول له منذ تتويجه بلقب بطولة مدريد للأساتذة في مايو/أيار من العام الماضي.

واحتاج روبليف إلى ساعتين ودقيقة واحدة لحصد اللقب السادس في بطولات فئة 500 نقطة، كما سجل اللاعب الروسي الانتصار رقم 31 في البطولات فئة 500 نقطة منذ بداية عام 2023.

واستهل روبليف مشواره في النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة القطرية بالفوز على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون رد، وعلى البرتغالي نونو بورجيس بمجموعتين دون رد في الدور الثاني.

وفي دور الثمانية فاز على الأسترالي أليكس دي مينور المصنف الثاني للبطولة بمجموعتين مقابل مجموعة، ثم تغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين مقابل مجموعة في نصف النهائي.

وقال روبليف عقب التتويج بلقب البطولة القطرية "إنه شعور مذهل، إنها أول بطولة أفوز بها مرتين". وأضاف "أعتقد أن كلانا شعر بالإنهاك بعد مباراتين من 3 مجموعات انتهيا في وقت متأخر، كلانا منهكان، وكانت مباراة صعبة، لكننا تمكنا من اللعب بشكل جيد".

إعلان

وأشار اللاعب الروسي "لعبت بشكل جيد، في بعض الأحيان كنت جيدا حقا على المستوى الذهني، ولم أدع الغضب ينال مني، تمكنت من البدء من جديد وتمكنت من اللعب بنفس القوة، هذا كان الشيء الأكثر أهمية".