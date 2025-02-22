التعادل رقم 51 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تعادل الأهلي حامل اللقب وغريمه التقليدي الزمالك 1-1 بنكهة مغربية السبت على ملعب القاهرة الدولي في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ومنع الزمالك منافسه الأهلي من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، حيث تعادلا في آخر لقاءين بينهما (السوبر الأفريقي في سبتمبر/أيلول وفاز الزمالك بضربات الترجيح) والسوبر المصري في الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول والذي انتهى بالتعادل وحسمه الأهلي بضربات الترجيح.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الثاني، وبالفارق ذاته خلف بيراميدز المتصدر، والذي يلعب غدا الأحد مع ضيفه طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاءت المباراة بنكهة مغربية خالصة، حيث تقدم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، في النتيجة لصالح الأهلي في الدقيقة 72، قبل أن يدرك مواطنه محمود بنتايك التعادل للزمالك في الدقيقة 84.

وجاء هذا التعادل ليكون رقم 83 في تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات، ورقم 51 على مستوى بطولة الدوري.