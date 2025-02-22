أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني بثلاثية في مرمى فالنسيا

اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3-0 على فالنسيا -السبت- بفضل هدفين في الشوط الأول من خوليان ألفاريز.

وافتتح لاعب مانشستر سيتي السابق التسجيل مستغلا كرة مرتدة في الدقيقة الـ12 قبل أن يسجل الهدف الثاني من ضربة رأس، مستغلا عرضية أنطوان غريزمان في الدقيقة 30.

وتراجع أداء أتلتيكو بعد الاستراحة لكنه سجل الهدف الثالث عن طريق البديل أنخيل كوريا في الدقيقة 86.

ويصعد أتلتيكو إلى الصدارة برصيد 53 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين أمام برشلونة وريال مدريد اللذين خاضا 24 لقاء. ويحتل فالنسيا المتعثر المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

وشدد فياريال الخناق على أتلتيك بيلباو بفوزه الثمين على مضيفه رايو فايكانو المنقوص 1-0 سجله أيوسي بيريس (66) إثر تمريرة من أليكس باينا.

وعزز فياريال موقعه في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والذي يستضيف بلد الوليد الأحد، فيما مني رايو فايكانو بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السادس.

وبات رايو فايكانو مهددا بالتراجع إلى المركز السابع في حال فوز ريال مايوركا على مضيفه إشبيلية الاثنين في ختام المرحلة.

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إسبانيول يتنفس الصعداء

وتنفس إسبانيول الصعداء بفوز ثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله فرناندو كاليرو في الدقيقة الـ86.

وهو الفوز السابع لإسبانيول هذا الموسم فانفرد بالمركز الـ15 برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن شريكه السابق ليغانيس الذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد الأحد.

وابتعد إسبانيول بفارق 4 نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الـ18 المؤدي إلى الدرجة الثانية مع صاحبي المركزين الـ19 والـ20 الأخير.

في المقابل، مني ألافيس بخسارته الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والـ13 هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

ويلعب الأحد أيضا ريال مدريد مع جيرونا وخيتافي مع ريال بيتيس.