موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بالدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الجولة الـ25 للدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد 23 فبراير/شباط الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي، وتنطلق في الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة الحكم الإسباني غييرمو كوادرا فرنانديز.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز كبير لريال مدريد على جيرونا بملعبه 3-صفر.

قناة البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

والتقى الفريقان في 11 مباراة انتهت 7 منها بفوز ريال مدريد و3 بفوز جيرونا ومباراة واحدة بالتعادل.

وانتزع برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثاني، ويحتل جيرونا المركز العاشر بـ31 نقطة.