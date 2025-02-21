هل ندم ليفربول على تفويت فرصة بيع الأوروغوياني نونيز؟

تحوّل داروين نونيز -أغلى لاعب في تاريخ ليفربول- إلى كابوس يؤرق جماهير الريدز، ويبدو أن رهان متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم على الأوروغوياني أصبح محل شك بعد موجة الغضب الجماهيري ضده، إثر أدائه السيئ في التعادل مع أستون فيلا.

وخلال 22 دقيقة لعبها قدم الأوروغوياني أداء رديئا، وأهدر فرصة سهلة وهو على بعد 6 أمتار فقط من المرمى الخالي في الدقيقة 69، بعدما تلقى تمريرة مميزة من سوبوسلاي.

وقد علّق أرني سلوت في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أستون فيلا "هناك شخص واحد في غرفة الملابس يشعر بالإحباط، وأعتقد أنك تعرف من هو"، ويقصد نونيز.

وأضاف أيضا "كان من الصعب عليّ تقبل سلوكه بعد تلك الفرصة، وأعتقد أن سلوكه كان مبالغا فيه، حيث لم يكن داروين المعتاد الذي يعمل بجد ويحرص على مساعدة الفريق، أعتقد أنه شعر بخيبة أمل كبيرة بعد إهداره الفرصة".

Blink and you’ll miss it ❌😢 10 of the 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐄𝐒 in recent football history A thread 🧵 1. Darwin Nunez Vs Aston Villa. The miss was so bad, Arne Slot badly wished for it to be offside 💀pic.twitter.com/72KF8d8N48 — PND (@PeterNotDrury) February 20, 2025

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ويبدو أن تصريحات سلوت لم تعجب نونيز ليقوم الأخير بنشر تغريدة كتب فيها قبل أن يحذفها "قبل 3 أسابيع، داروين نونيز كان الأفضل، داروين نونيز أهدانا 3 نقاط، ليلة أمس لم يحالفني الحظ وأهدرت فرصة والآن أنا مجددا الأسوء وفاشل، أنا لا أسقط، سأصعد مجددا، أنا لن أستسلم وسأحارب حتى آخر يوم في ليفربول، هدوء".

مع نهاية المباراة ذهب لاعبو ليفربول لتحية الجماهير، لكن نونيز رفض ذلك وفضّل الذهاب لغرفة الملابس وحده بعد أن خلع قميصه برأس منحنٍ ووجه عبوس.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جميع اللاعبين يحيون الجمهور باستثناء لاعب واحد داروين نونيز، رفض تحية الجمهور سلوك غريب!🤔pic.twitter.com/gecyoyKCdM — Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) February 19, 2025

نجح أرني سلوت منذ بداية الموسم في تطوير أداء العديد من لاعبيه أمثال غرافنبيرخ وماك أليستر وسوبوسلاي، لكن نونيز بعيد كل البعد عن التطور، على الأقل حتى هذه اللحظة من الموسم الذي يشهد تراجعا كبيرا للأوروغوياني في موسمه الثالث رفقة الريدز.

هل ندم ليفربول على تفويت بيع نونيز للدوري السعودي؟

خلال الشهر الماضي في فترة الانتقالات الشتوية تقدم الهلال السعودي بعرض وصل 85 مليون دولار للتعاقد مع نونيز، لكن ليفربول رفض هذا العرض، لعدم قدرته على إيجاد بديل مناسب للأوروغوياني، رغم أن نونيز لا يلعب أساسيا، بل حتى في وقت إصابة جوتا فضل آرني سلوت دياز ليلعب في مركز المهاجم بدلا من نونيز.

لذلك يبدو أن خيار الانفصال عن ليفربول أصبح مرجحا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم اعتماد المدرب الهولندي عليه كلاعب أساسي، وفي ظل الصدام المحتمل بينه وبين المدرب الهولندي.