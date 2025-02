هل ندم ليفربول على تفويت فرصة بيع الأوروغوياني نونيز؟

تحوّل داروين نونيز -أغلى لاعب في تاريخ ليفربول- إلى كابوس يؤرق جماهير الريدز، ويبدو أن رهان متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم على الأوروغوياني أصبح محل شك بعد موجة الغضب الجماهيري ضده، إثر أدائه السيئ في التعادل مع أستون فيلا.

وخلال 22 دقيقة لعبها قدم الأوروغوياني أداء رديئا، وأهدر فرصة سهلة وهو على بعد 6 أمتار فقط من المرمى الخالي في الدقيقة 69، بعدما تلقى تمريرة مميزة من سوبوسلاي.

وقد علّق أرني سلوت في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أستون فيلا "هناك شخص واحد في غرفة الملابس يشعر بالإحباط، وأعتقد أنك تعرف من هو"، ويقصد نونيز.

وأضاف أيضا "كان من الصعب عليّ تقبل سلوكه بعد تلك الفرصة، وأعتقد أن سلوكه كان مبالغا فيه، حيث لم يكن داروين المعتاد الذي يعمل بجد ويحرص على مساعدة الفريق، أعتقد أنه شعر بخيبة أمل كبيرة بعد إهداره الفرصة".

