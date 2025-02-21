نتيجة قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

أجريت اليوم الجمعة قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الـ16 -التي قام بسحبها النجم الإسباني السابق آريتز أدوريز- عن مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد الإنجليزي ضد ريال سوسيداد الإسباني، في حين يصطدم آينتراخت فرانكفورت الألماني مع أياكس أمستردام الهولندي.

وجاءت قرعة دور الـ16 على النحو التالي:

أولمبياكوس اليوناني x بودو غليمت النرويجي.

غلاسكو رينجرز الأسكتلندي x فنربخشه التركي.

آينتراخت فرانكفورت الألماني x أياكس أمستردام الهولندي.

أولمبيك ليون الفرنسي x ستيوا بوخارست الروماني.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي x ألكمار الهولندي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي x ريال سوسيداد الإسباني.

لاتسيو الإيطالي x فيكتوربا بلزن التشيكي.

أتلتيك بلباو الإسباني x روما الإيطالي.

وتُجرى جولة الذهاب بملاعب بودو غليمت وفنربخشة وأياكس وستيوا بوخارست وألكمار وسوسييداد وبلزن وروما، في حين تلعب جولة الإياب بملاعب أولمبياكوس ورينجرز وفرانكفورت وليون وتوتنهام ومانشستر يونايتد ولاتسيو وبلباو.

أما قرعة دور الثمانية فجاءت على النحو التالي:

الفائز من بودو غليمت وأولمبياكوس ضد الفائز من بلزن ولاتسيو.

الفائز من ألكمار وتوتنهام ضد الفائز من أياكس وفرانكفورت.

الفائز من فنربخشة ورينجرز ضد الفائز من روما أو بلباو.

الفائز من ليون وستيوا بوخارست ضد الفائز من سوسيداد ومانشستر يونايتد.

وتلعب جولة الذهاب في هذا الدور بملاعب بودو غليمت أو أولمبياكوس، ألكمار أو توتنهام، فنربخشة أو رينجرز، ليون أو ستيوا بوخارست، في حين تقام جولة الإياب على ملاعب بلزن أو لاتسيو، أياكس أو فرانكفورت، روما أو بلباو، سوسيداد أو مانشستر يونايتد.

ويلتقي في الدور قبل النهائي:

أحد أندية ألكمار وتوتنهام وأياكس وفرانكفورت التي ستقام مباراة الذهاب على ملعب أي منها في هذا الدور مع أحد أندية بودو غليمت وأولمبياكوس وبلزن ولاتسيو الذي يستضيف أي منها لقاء الإياب.

أحد أندية فنربخشة أو رينجرز أو روما أو أتلتيك بلباو التي تُجرى مباراة الذهاب على ملعب أي منها مع أحد أندية ليون وستيوا بوخارست وسوسيداد ومانشستر يونايتد الذي يقام لقاء الإياب على ملعب أي منها.

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وسيقام نهائي الدوري الأوروبي في 21 مايو/أيار 2025 على ملعب "سان مميس" معقل نادي أتلتيك بلباو الإسباني.