متى يمكن أن يلتقي برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

بعد صدور نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإفرازها مواجهات نارية في مقدمتها ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، يسأل عشاق الليغا: هل نشهد كلاسيكو محتملا بين الملكي والبرسا في النهائي؟

ويواجه "الميرينغي" جاره "الأتلتي" في ثمن النهائي، في حين يخوض برشلونة مباراة سهلة على الورق ضد بنفيكا البرتغالي.

وحجز ريال مدريد مكانا في الدور ثمن النهائي بعدما تجاوز عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة خروج المغلوب بالفوز عليه 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما بلغ غريمه برشلونة نفس الدور بشكل مباشر بعد احتلاله المركز الثاني في مرحلة الدوري خلف المتصدر ليفربول.

وحسب النظام الجديد لبطولة دوري الأبطال، فإنه لن تكون هناك أي قيود على المواجهات التالية، بمعنى أنه يمكن لفريقين من نفس الدولة أن يلعبا ضد بعضهما بعضا في دور الـ16، وهو أمر لم يكن موجودا قبل النسخة الحالية 2024-2025.

وفي الوقت نفسه هناك عامل آخر سيؤثر على المواجهات المحتملة وهو هيكلة البطولة مما حدّد بالفعل مسار الفرق في الأدوار الإقصائية، وهو يعني أنه بالإمكان وبسهولة تامة توقع متى قد يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة في البطولات الأوروبية.

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وبعد نتيجة القرعة ومواجهة الريال لأتلتيكو والبرسا لبنفيكا، بات بحكم المؤكد أن الغريمين اللدودين لن يتواجها إلا إذا وصل الفريقان إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب أليانز أرينا في ميونخ السبت 31 مايو/أيار 2025.

وكانت آخر مرة تواجه فيها الغريمان في دوري أبطال أوروبا تعود إلى ما قبل 14 عاما، وبالتحديد في نسخة موسم 2010-2011.

حينها لعب الريال والبارسا في الدور نصف النهائي، وانتصر الأخير ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو 2-0 بهدفي نجمه السابق ليونيل ميسي، قبل أن يتعادلا إيابا في كامب نو 1-1، بعدها حقق الفريق الكتالوني اللقب بفوزه في النهائي على مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي الشهير 3-1.

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد هذا الموسم 3 مرات، منها واحدة ودية واثنتان في المسابقات الرسمية المحلية وفي جميع هذه المباريات كان الفوز حليف "البلوغرانا" وفق النتائج التالية: