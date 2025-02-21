متى يمكن أن يلتقي برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

بعد صدور نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإفرازها عن مواجهات نارية في مقدمتها ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو مدريد، يسأل عشاق الليغا هل نشهد كلاسيكو محتمل بين الملكي وبرشلونة في النهائي؟.

ويواجه "الميرينغي" جاره "الأتلتي" في ثمن النهائي، فيما يخوض برشلونة، مباراة سهلة على الورق، ضد بنفيكا البرتغالي.

وحجز ريال مدريد مكانا له في الدور ثمن النهائي بعدما تجاوز عقبة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة خروج المغلوب بالفوز عليه 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما بلغ غريمه برشلونة نفس الدور بشكل مباشر بعد احتلاله المركز الثاني في مرحلة الدوري خلف المتصدر ليفربول.

وحسب النظام الجديد لبطولة دوري الأبطال فإنه لن تكون هناك أي قيود على المواجهات التالية، بمعنى أنه يمكن لفريقين من نفس الدولة أن يلعبا ضد بعضهما بعضا في دور الـ16، وهو أمر لم يكن موجودا قبل النسخة الحالية 2024-2025.

لكن في الوقت نفسه هناك عامل آخر سيؤثر على المواجهات المحتملة وهو هيكلة البطولة الذي حدّد بالفعل مسار الفرق في الأدوار الإقصائية، ما يعني أنه بالإمكان وبسهولة تامة توقع متى قد يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة في أمجد البطولات الأوروبية.

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وبعد نتيجة القرعة ومواجهة الريال لأتلتيكو والبرسا لبنفيكا، بات بحكم المؤكد أن الغريمين اللدودين لن يتواجها إلا إذا وصل الفريقان إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم السبت 31 مايو/أيار 2025.

وكانت آخر مرة تواجه فيها الغريمان في دوري أبطال أوروبا تعود إلى ما قبل 14 عاما، وبالتحديد في نسخة موسم 2010-2011.

برشلونة يواجه بنفيكا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (رويترز)

حينها لعب البارسا والريال في الدور نصف النهائي وانتصر برشلونة ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو 2-0 بهدفي نجمه السابق ليونيل ميسي، قبل أن يتعادلا إيابا في كامب نو 1-1، بعدها حقق الفريق الكتالوني اللقب بفوزه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب ويمبلي الشهير 3-1.

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد في هذا الموسم 3 مرات، منها واحدة ودية واثنتان في المسابقات الرسمية المحلية وفي جميع هذه المباريات كان الفوز حليف "البلوغرانا" وفق النتائج التالية: