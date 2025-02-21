تأهل روما وألكمار وستيوا بوخارست لثمن نهائي الدوري الأوروبي

صعدت فرق روما الإيطالي وألكمار الهولندي وستيوا بوخارست الروماني للدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحقق روما فوزا ثمينا 3-2 على ضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الخميس، بالملعب الأولمبي للعاصمة الإيطالية، في إياب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بالبرتغال، انتهت بالتعادل 1-1، ليحجز روما مقعده في ثمن نهائي البطولة، بفوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبادر الإسباني الشاب صامويل أوموروديون بالتسجيل لمصلحة بورتو في الدقيقة 27، لكن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رد بهدفين لمصلحة روما في الدقيقتين 35 و39 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة بورتو في المباراة خلال الشوط الثاني، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه الكندي ستيفن إيوستاكيو في الدقيقة 51.

واستغل روما النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 83.

وجاء الهدف الثاني لبورتو عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الهولندي ديفين رينش، لاعب الفريق المضيف، هدفا بالخطأ بمرمى ناديه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبلغ ألكمار الهولندي ثمن النهائي أيضا، رغم تعادله 2-2 مع مضيفه غالطة سراي التركي.

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واستفاد ألكمار من انتصاره الكبير 4-1 على منافسه في مباراة الذهاب، ليتأهل لمرحلة خروج المغلوب، عقب فوزه 6-3 على منافسه في مجموع المباراتين.

وافتتح الكوري الجنوبي سييا مايكوما التسجيل لمصلحة ألكمار في الدقيقة 42، فيما أضاف زميله دينسو كاسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأحرز النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الأول لغالطة سراي في الدقيقة 56، في حين سجل المجري رولان شالاي الهدف الثاني للفريق التركي في الدقيقة 70.

وحجز ستيوا بوخارست مقعده في الدور ثمن النهائي أيضا، جراء فوزه 2-صفر على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني، ليكرر تفوقه على منافسه.

وكان ستيوا فاز 2-1 في ملعب باوك خلال لقاء الذهاب، ليأتي صعوده عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه 4-1 في إجمالي المباراتين.

وأحرز الإيطالي جوري كيسوتي الهدف الأول لستيوا بوخارست في الدقيقة 30، في حين سجل ديفيد ميكوليسكو الهدف الثاني في الدقيقة 81.