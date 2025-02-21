قرعة دور الـ16 تضع تشلسي في مواجهة كوبنهاغن بدوري المؤتمر الأوروبي

أجريت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن وقوع فريق تشيلسي الإنجليزي في مواجهة سهلة نسبيا أمام كوبنهاغن الدانماركي، بينما يصطدم فيورنتينا الإيطالي بفريق باناثينايكوس اليوناني.

وجاءت قرعة دور الـ16 على النحو التالي:

سيركل بروج البلجيكي ضد جاغيلونيا بياليستوك البولندي

ليغيا وارسو البولندي ضد مولده النرويجي

لوغانو السويسري ضد سيلجي السلوفيني

يورغوردينس السويدي ضد بافوس القبرصي

فيورنتينا الإيطالي ضد باناثينايكوس اليوناني

رابيد فيينا النمساوي ضد بوراك البوسني

فيتوريا غيماريش البرتغالي ضد ريال بيتيس الإسباني

تشلسي الإنجليزي ضد كوبنهاغن الدانماركي

وتجرى جولة الذهاب بملاعب جاغيلونيا ومولده وسيلجي وبافوس وباناثينايكوس وبوراك وريال بيتيس وكوبنهاغن، بينما تلعب جولة الإياب بملاعب ليغيا وارسو وسيركل بروج ولوغانو ويورغوردينس وفيورنتينا ورابيد فيينا وفيتوريا غيماريش وتشلسي.

أما قرعة دور الثمانية فجاءت على النحو التالي:

الفائز من بيتيس وفيتوريا غيماريش ضد الفائز من سيركل بروج و جاجيلونيا

الفائز من سيلجي ولوغانو ضد الفائز من باناثانيكوس وفيورنتينا

الفائز من كوبنهاغن وتشلسي ضد الفائز من ليغيا وارسو ومولده

الفائز من بافوس ويورغوردينس ضد الفائز من رابيد فيينا وبوراك

إعلان

وتلعب جولة الذهاب في هذا الدور بملاعب بيتيس أو غيماريش، سيلجي أو لوغانو، كوبنهاغن أو تشلسي، بافوس أو يورغوردينس في حين تقام جولة الإياب بملاعب بروج أو جاجيلونيا، باناثانيكوس أو فيورنتينا، ليغيا وارسو أو مولده، رابيد فيينا أو بوراك.

ويلتقي في الدور قبل النهائي أحد أندية بيتيس وغيماريش وبروج و جاغيلونيا، التي ستقام مباراة الذهاب على ملعب أي منها في هذا الدور، مع أحد أندية سيلجي ولوغانو وباناثانيكوس وفيورنتينا، الذي يستضيف أي منها لقاء الإياب.

أما مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، فيلعب أحد أندية كوبنهاغن وتشلسي وليغيا وارسو ومولده، الذي تجرى مباراة الذهاب على ملعب أي منها، مع أحد أندية يورغوردينس وبافوس ورابيد فيينا وبوراك، الذي يقام لقاء الإياب على ملعب أي منهم.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 في السادس من مارس/آذار المقبل، في حين تجرى لقاءات الإياب يوم 13 من الشهر نفسه، كما تقام مواجهات ذهاب دور الثمانية في العاشر من أبريل/نيسان القادم، بينما تجرى مباريات الإياب يوم 17 من الشهر نفسه.

وتلعب مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي في الأول من مايو/أيار المقبل، على أن تجرى مباراتا الإياب بعدها بأسبوع، بينما تلعب المباراة النهائية في 28 مايو/أيار أيضا في العاصمة البولندية وارسو.