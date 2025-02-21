فليك مدرب برشلونة يطالب بحماية حكام الدوري الإسباني

قال هانسي فليك مدرب برشلونة، اليوم الجمعة، إنه يجب حماية حكام دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من قبل اللاعبين والمدربين بعد أن تعرض خوسيه مونويرا مونتيرو للتشهير عندما أظهر البطاقة الحمراء للإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد.

وأغلق مونتيرو حسابه على موقع إنستغرام بعدما تلقى عشرات الآلاف من التعليقات، من بينها إهانات وتهديدات بالقتل عقب مباراة أوساسونا، وتصاعد الجدل بعدما ذكرت صحيفتا ماركا وآس الإسبانيتان أن شركته تالنتوس سبورتس سبيكرز، لها علاقات تجارية مع مؤسسات كرة القدم وعدد من الأندية.

وفتح الاتحاد الإسباني إثر ذلك تحقيقا لتحليل ما إذا كانت هذه الأنشطة متوافقة مع عمله في التحكيم. وتمت تبرئة الحكم من ارتكاب أي خطأ، لكن تم تسليط الضوء على التعامل مع الحكام في إسبانيا بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها بيلينغهام بسبب توجيه ألفاظا بذيئة خلال التعادل 1-1 مع أوساسونا السبت الماضي.

وتعرض بيلينغهام لعقوبة الإيقاف مباراتين رغم قوله في دفاعه إن الحكم أساء فهمه لأنه كان يتحدث إلى نفسه باللغة الإنجليزية.

وقال فليك خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل أن يحل برشلونة ضيفا على لاس بالماس غدا السبت "من المهم للغاية أن يكون لدينا حكام.. وفي الوقت الحالي ما يفعلونه هنا مع (الحكام) في إسبانيا أمر لا يصدق".

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وأضاف "يتعين علينا أن نفكر في عائلاتهم أيضا.. الجميع يرتكبون الأخطاء.. أعتقد أن مسؤولية حماية هؤلاء تقع على عاتق المدربين واللاعبين أيضا".

الوثوق في تقنية الفيديو المساعد

وأضاف المدرب الألماني "الآن لدينا تقنية حكم الفيديو المساعد وعلينا أن نثق فيها. يتعين على الاتحاد (الإسباني) إظهار مدى قوته. هذا مهم للغاية… يتعين علينا تغيير هذه الأشياء قليلا لأنهم (الحكام) بشر".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

ويستقبل برشلونة منافسه أتلتيكو في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء. وقال فليك إنه قد يلجأ للمداورة بين لاعبيه عندما يواجه لاس بالماس، صاحب المركز الـ17، وله 23 نقطة متساويا مع بلنسية الذي يحتل أول المراكز المؤدية للهبوط.

وأضاف "لدينا حصة تدريب أخرى اليوم وسنقرر لاحقا (الأمر حول إراحة اللاعبين). ونركز دائما على المباراة التالية لكن يتعين علينا أيضا التفكير في أتلتيكو. المباراة المهمة هي مباراة لاس بالماس".

"الفريق في حالة بدنية جيدة لكن يتعين علينا أيضا أن نفكر في المباريات المقبلة. هناك فترة التوقف الدولية (الشهر المقبل) ويشارك لاعبونا أيضا… يتعين علينا أن نعرف ما يمكن للاعبين أن يقدموه لنا".