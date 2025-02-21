"زلة لسان" فان دايك تثير جدلا بين جماهير أرسنال وليفربول

زلّ لسان الهولندي فيرجيل فان دايك -مدافع ليفربول- على الهواء مباشرة أثناء ظهوره على شاشة التلفزيون، بعد تعادل ليفربول 2-2 مع أستون فيلا الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأثناء تحليله مباراة فريقه ضد أستون فيلا بعد صافرة النهاية، أخطأ في ذكر اسم فريق أستون فيلا، حيث قال: "كان يجب أن نسجل 3-2، لكن الفضل يعود إلى أرسن.." ثم صحح نفسه وقال أستون فيلا الذين جعلوا الأمور صعبة للغاية، مما جعل البعض يعتقد أنه كان يفكر كثيرا في أرسنال منافس ليفربول على صدارة الدوري الممتاز.

وأثار هذا "التصريح غير المقصود" الكثير من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين مشجعي أرسنال الذين استغلوا الفرصة للمزاح وقال أحدهم إن زلة اللسان كانت نتيجة "عيش الغانرز مجانا في رأسه" مع تراكم الضغوط في سباق اللقب.

وكتب أحد المشجعين "أرسنال يعيش مجانا في رأس فان دايك، وعلّق آخر "هذا يظهر أنه يفكر في أرسنال كثيرا!.. في حين قال ثالث "الضغوط تتزايد، وهم قلقون".

وفي المقابل فسرت جماهير ليفربول زلة لسان فان دايك بشكل مختلف، وقال أحدهم "الفضل يعود لنا، ولفريق أستون فيلا أيضا"، ليؤكد على أن فان دايك كان يقصد الحديث عن فريقه". وعلق آخر قائلا "أعتقد أنه كان يشير إلى أننا نعيش بدون إيجار"، في إشارة إلى تصريح سابق عن أرسنال.

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وكتب آخر "مشجعو أرسنال لديهم دائما نظرية جديدة للشعور بالسعادة"، مشيرا إلى تعليقات سابقة تزامنت مع الحادثة.

ويواجه ليفربول تحديات كبيرة في الحفاظ على مركزه في صدارة الدوري أمام ملاحقه المباشر أرسنال، الذي يسعى للفوز على وست هام يوم السبت المقبل، من أجل تقليص الفارق إلى 5 نقاط فقط، ووضع المزيد من الضغط على الريدز.

وسيخوض زملاء المصري محمد صلاح مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، قبل أن يستضيف نيوكاسل على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.