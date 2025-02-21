رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة إيقاف بيلينغهام

خسر ريال مدريد الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الإيقاف مباراتين، الصادرة بحق لاعب وسطه الإنجليزي جود بيلينغهام، بعد إهانته الحكم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لاعب الوسط الدولي الإنجليزي تعرض للبطاقة الحمراء خلال الشوط الأول من المباراة، التي تعادل فيها فريقه بنتيجة 1-1 مع أوساسونا يوم 15 فبراير/شباط الجاري بالدوري الإسباني.

وكتب خوسي مونويرا مونتيرو، حكم المباراة، في تقريره الأخير أن بيلينغهام وجّه له لفظا خارجا، وقرر الاتحاد الإسباني معاقبة اللاعب بإيقافه مباراتين بسبب ما وصفته بإظهار اللاعب لعدم الاحترام للحكام والمسؤولين في المباراة.

وعقب المباراة قال بيلينغهام إنه لم يقصد إهانة الحكم، لكنه كان يوجه ذلك اللفظ لنفسه، حسبما أوضح.

وذكرت لجنة الاستئناف الخارجية أن ريال مدريد حاول إثبات أن طبيعة ما قاله اللاعب لم يكن ذا طبيعة مهينة أو هجومية، لكنها أوضحت أن ذلك لا يهم بسبب عدم إثبات أو تأكيد ما قاله بيلينغهام على وجه الدقة.

وسيغيب بيلينغهام عن مواجهة فريقه في الدوري أمام جيرونا، الأحد، وكذلك في مواجهة ريال بيتيس يوم الثاني من مارس/آذار المقبل.

كما أن الإنجليزي سيغيب عن مباراة الذهاب في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثالث في مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي في ملحق دور الستة عشر.