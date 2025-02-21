جدول وتوقيت مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون دربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي الأبرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

ويخوض ريال مدريد على أرضه مباراة الذهاب ضد أتلتيكو.

والتقى الغريمان في المسابقة في 4 مواسم متتالية خلال العقد الماضي، وكان ريال مدريد يتفوق في كل مرة، وفاز بالمباراة النهائية في 2014 و2016، وكذلك في ربع النهائي في 2015 وفي نصف النهائي في 2017.

وتاليا جدول الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة):

ذهاب ثمن النهائي:

– الثلاثاء 4 مارس/آذار

(20:45) كلوب بروج البلجيكي x أستون فيلا الإنجليزي

(23:00) بوروسيا دورتموند الألماني x ليل الفرنسي

(23:00) آيندهوفن الهولندي x أرسنال الإنجليزي

(23:00) ريال مدريد الإسباني x أتلتيكو مدريد الإسباني

– الأربعاء 5 مارس/آذار

(20:45) فينورد الهولندي x إنتر الإيطالي

(23:00) بايرن ميونخ الألماني x باير ليفركوزن الألماني

(23:00) بنفيكا البرتغالي x برشلونة الإسباني

(23:00) باريس سان جيرمان الفرنسي x ليفربول الإنجليزي

إياب ثمن النهائي

– الثلاثاء 11 مارس/آذار

(20:45) برشلونة الإسباني x بنفيكا البرتغالي

(23:00) إنتر الإيطالي x فينورد الهولندي

(23:00) باير ليفركوزن الألماني x بايرن ميونخ الألماني

(23:00) ليفربول الإنجليزي x باريس سان جيرمان الفرنسي

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الأربعاء 12 مارس/آذار

(20:45) ليل الفرنسي x بوروسيا دورتموند الألماني

(23:00) أرسنال الإنجليزي x آيندهوفن الهولندي

(23:00) أستون فيلا الإنجليزي x كلوب بروج البلجيكي

(23:00) أتلتيكو مدريد الإسباني x ريال مدريد الإسباني.

– ربع النهائي:

الفائز في مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان x الفائز في مواجهة أستون فيلا وبروج (المباراة رقم 1)

الفائز في مواجهة أتلتيكو مدريد وريال مدريد x الفائز في مواجهة أرسنال وآيندهوفن (المباراة رقم 2)

الفائز في مواجهة إنتر وفينورد x الفائز في مواجهة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ (المباراة رقم 3)

الفائز في مواجهة ليل وبوروسيا دورتموند x الفائز في مواجهة برشلونة وبنفيكا (المباراة رقم 4)

تقام المباريات في 8 و9 أبريل/نيسان ذهابا، و15 و16 منه إيابا

– نصف النهائي:

الفائز في المباراة رقم 2 x الفائز في المباراة رقم 1

الفائز في المباراة رقم 4 x الفائز في المباراة رقم 3

وستقام مباراتا نصف النهائي في 29 و30 أبريل/نيسان ذهابا و6 و7 مايو/أيار إيابا.