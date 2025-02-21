انتقادات مورينيو تسهم في قرار تاريخي بالدوري التركي

اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا غير مسبوق يتعلق بمباراة قمة الدوري المحلي بين غلطة سراي وفنربخشة، إذ أعلن تعيين طاقم حكام أجنبي لقيادتها لأول مرة منذ نحو 50 عاما.

ويستضيف المتصدر غلطة سراي غريمه وملاحقه فنربخشة على ملعب رامس بارك الاثنين المقبل في قمة الجولة الـ25 من الدوري التركي.

وأسند الاتحاد التركي إدارة الديربي للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي قاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، ويساعده مواطناه توماس كلانتشنيك وأندراز كوفاسيتش.

👉 Galatasaray x Fenerbahçe derbisini, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek! #GSvFB pic.twitter.com/YcWop1FtK2 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 20, 2025

ويمر التحكيم في تركيا حاليا بأزمة عاصفة وسط اتهامات بالانحياز لصالح المتصدر غلطة سراي، في مقدمتها الشكاوى التي خرجت من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة.

ويحتل غلطة سراي صدارة الدوري التركي برصيد 63 نقطة مبتعدا بفارق 6 نقاط عن غريمه وملاحقه فنربخشة وذلك قبل 13 جولة من نهاية المسابقة.

موقف غلطة سراي

وفي أول رد فعل منه أكد غلطة سراي، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخطوة تأتي من أجل "ترجيح كفة منافسنا في هذه المباراة، وأضاف "إن لم يكن ذلك ممكنا فإن الخطة البديلة هي محاولة عدم إنهاء المباراة، كما رأينا سابقا في أمثلة مشابهة".

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ودعا بيان غلطة سراي الرأي العام في تركيا إلى التكاتف ضد ما وصفه "بالفساد المنظّم ومحاولات زرع الفتنة بين الإخوة، كما طالب جماهير وأنصار الفريق "بالحفاظ على الهدوء ومواجهة هذه الاستفزازات وتكريس كل طاقتهم لدعم الفريق في أرض الملعب".

وفي ختام البيان حذّر النادي الاتحاد التركي وللمرة الأخيرة بالقول "إذا كنتم حقا الجهة المسؤولة عن كرة القدم فعليكم تحقيق العدالة لجميع الأندية وليس تنفيذ رغبات جهة بعينها".

وكان رئيس الاتحاد التركي إبراهيم حاجي عثمان أوغلو أكد، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن هذه المباراة سيديرها حكم أجنبي عالمي.

وقال عثمان أوغلو "أجريتُ ليلة أمس محادثة طويلة مع زملائي في الاتحاد، منذ البداية أكدت أنه لديّ ثقة كبيرة في حكامنا المحليين، وهناك العديد منهم قادرون على إدارة هذه المباراة".

وأضاف "لكننا قلنا إننا سنتخذ قرارنا بناء على طلب الأندية وعليه منحني زملائي في مجلس الإدارة الصلاحية لاتخاذ القرار بصفتي الرئيس".

وتابع عثمان أوغلو "من أجل إنهاء الجدل الدائر وعدم وضع حكامنا المحليين محل جدل وشك ستتم إدارة الديربي من قبل حكم عالمي، وقد تم بالفعل إنهاء الإجراءات الرسمية لذلك، وحصلنا على التأكيدات اللازمة".

كما سُئل عثمان أوغلو حول ما إذا كان الاتحاد التركي قد تواصل مع غلطة سراي بهذا الخصوص كونه صاحب المباراة، فأجاب "نحن الجهة المسؤولة عن إدارة كرة القدم في البلاد، لن نقوم بأي اتصالات مباشرة بل استشرنا الأندية ودعونا كلا منها إلى الاتحاد لتقديم الرأي".

تاريخ الحكام الأجانب في الديربي التركي

تُعد هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها الاعتماد على حكم أجنبي لإدارة مباراة بين غلطة سراي وفنربخشة منذ 55 عاما وفق موقع "spor.haber7" التركي.

وكان النمساوي ألويس كيسلر آخر حكم من خارج تركيا يدير هذه القمة وذلك في 26 أبريل/نيسان 1970، بعدها تم إلغاء قرار استقدام الحكام الأجانب عقب تولى حسن بولات منصب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم وبالتحديد منذ موسم 1970-1971.

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وفي تاريخ الديربي التركي بين غلطة سراي وفنربخشة، تم جلب حكام أجانب في 17 مباراة من أصل 24 لُعبت في الفترة بين عامي 1959 و1970.