أفضل 10 هدافين بالدوريات الأوروبية الكبرى بينهم مصريان

يجد نجم بايرن ميونخ هاري كين نفسه مضطرا لخوض منافسة شرسة هذا الموسم إذا أراد الاحتفاظ بالحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وفاز الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024، بعدما سجل 36 هدفا في الدوري الألماني.

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وتزداد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي حدة مع دخول الثلث الأخير من عمر المسابقات في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحتل هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني المركز الثاني، برصيد 21 هدفا وإجمالي 42 نقطة.

في المقابل سجل نجم ليفربول المصري محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون رافعا رصيده التهديفي في موسم الدوري المحلي إلى 23 هدفا وإجمالي 46 نقطة، ليتصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتمنح جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بناء على النقاط التي جمعها كل مهاجم في نهاية الموسم، ويتم احتساب النقاط بناء على عدد الأهداف مع مراعاة معامل صعوبة الدوري.

فيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول): 23 هدفا.

2- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 21 هدفا.

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3- الإيطالي ماتيو ريتيغي (أتالانتا): 20 هدفا.

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 20 هدفا.

5- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 19 هدفا.

6- المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي): 18 هدفا.

7- النيوزلندي كريس وود (نوتنغهام فورست): 17 هدفا.

8- السويدي ألكسندر إساك (نيوكاسل يونايتد): 17 هدفا.

9- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 17 هدفا.

10- الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان): 16 هدفا.