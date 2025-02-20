بالفيديو.. تدمير مبابي للسيتي بداية انطلاقته لتحطيم أرقام رونالدو مع ريال

واصل الهداف الفرنسي كيليان مبابي توهجه مع ريال مدريد الإسباني الفترة الأخيرة، عندما قاده إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الأربعاء، في بداية انطلاقة قوية لتحطيم أرقام البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الملكي.

وكانت هذه الليلة التي حلم بها النجم الفرنسي، سواء عندما كان طفلا في غرفته محاطا بصور الساحر البرتغالي، أو في مواسمه القليلة الأخيرة مع سان جرمان الفرنسي.

وكان مبابي يشاهد وهو في باريس فريق ريال مدريد يُحكم قبضته على كرة القدم الأوروبية، ويصل إلى 15 تتويجا قياسيا في دوري الأبطال.

وبعد البداية الضعيفة لبطل إسبانيا وأوروبا الموسم الحالي -ويرجع ذلك جزئيا إلى مشكلات مبابي في التكيّف- والتي أفضت إلى مواجهة السيتي بالملحق المؤهل لثمن نهائي المسابقة القارية الأقوى، كان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بحاجة إلى تقديم مهاجمه أداء مميزا.

⚽️ هدف !! ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي | كيليان مبابي يٌشعل القمّة ! النجم الفرنسي يرفع الكرة بحارس سيتي إيديرسون ويعلن افتتاح النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 4🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/bHK1P2FRo7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

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مبابي يلحق بإنجاز الظاهرة رونالدو وبنزيمة

ونجح مبابي لتحقيق ذلك بتسجيل ثلاثية قاتلة قادت حامل اللقب للانتصار 3-1 إيابا و6-3 في مجموع المباراتين، فأصبح رابع لاعب يسجل 3 أهداف لريال في مباراة واحدة خلال الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال (مواجهة من ذهاب وإياب) بعد الظاهرة الكروية: البرازيلي رونالدو، البرتغالي رونالدو، الفرنسي كريم بنزيمة.

وعلّق النجم الفرنسي بقوله "إنهم 3 نجوم تركوا بصمة في ريال. أتمنى فعل الأمر عينه. أنا هنا لأجل ذلك. عليّ أن أتطوّر شيئا فشيئا، والمهم هو التتويج بالألقاب. لا أفكر سوى بالتحسّن. كل مباراة فرصة لإظهار خصائصي ولمساعدة الفريق".

وقال بعد تألقه "هذه هي نوعية المباريات التي نريد لعبها. أخبرني الناس عن هذه الليالي والآن أستطيع أن أراها بأمّ عيني وأريد عيش المزيد منها".

⚽️ هدف !! ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي | هجمة منظّمة رائعة لريال مدريد يترجمها مبابي إلى هدف جميل في الدقيقة 33🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/wSmYRQqscX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

ووصل النجم الفرنسي أخيرا إلى العاصمة الإسبانية الصيف الماضي بعد سنوات من التكهنات والمحاولات الفاشلة للتعاقد معه.

ومع ذلك، جلبت أشهره القليلة الأولى بعض المشكلات، إذ بدا عليه الافتقار إلى الثقة بالنفس وظهر بأداء غير مستقر.

وصرّح لقناة كانال بلوس "من الواضح أن البداية في مدريد لم تكن جيدة. أعتقد أنني كنت أبحث عن نفسي قليلا وتمكنت من قلب الأمور. لكن كما أقول يُحكم علينا في النصف الثاني من الموسم. كنت أقول ذلك عندما لم أكن ألعب بشكل جيد، وأقوله الآن أيضا. يجب علينا التتويج بالألقاب، أن نكون على مستوى هذا الشعار وتحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب".

وسلّط إهدار ركلتي جزاء أمام ليفربول الإنجليزي وأتلتيك بلباو الضوء على المخاوف المحيطة بكيليان، لكنه تخطّى ذلك وتعهّد بإظهار شخصيته.

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ومع إحرازه 18 هدفا في آخر 18 مباراة، فعل ذلك تماما، وقدّم أفضل أداء له بقميص ريال على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بطل إنجلترا.

وقال قائد المنتخب الفرنسي لشبكة "موفيستار" بعد ثلاثيته المذهلة في مرمى السيتي "كنت أعلم أنني لا أستطيع فعل أسوأ مما كنت أقوم به. كان عليّ اللعب بشخصية، انتهت فترة التكيّف ويتعيّن عليّ إظهار جودتي".

مبابي : سأسجل بدمي

واعتبر مبابي أن مجرّد التوقيع مع "الملكي" لم يكن كافيا لتحقيق هدفه على المدى الطويل.

وأوضح "تحقيق حلمي هو شيء، لكنني أريد اللعب بشكل جيد هنا، ترك بصمتي وكتابة التاريخ في ريال مدريد".

وتابع "قلت دائما إنني لا أعرف حدودا، إذا تمكنت من تسجيل 50 هدفا فسأفعل ذلك، وإذا تمكنت من تسجيل أكثر فسأفعل، لكن التتويج بالألقاب هو الأمر المهم".

وأضاف "سجلت الكثير من الأهداف في مسيرتي ولكن علينا أن نرى ما إذا كانت تعني شيئا، لأنه نهاية المطاف لم نتوّج دائما بالألقاب.. إذا استطعت تسجيل الكثير من الأهداف وتُوّجنا بالألقاب فسأسجل لأجل ذلك بدمي".

⚽️ هدف !! ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي | مبابي لا يهدأ ! النجم الفرنسي يبصم على الـ"هاتريك"في الدقيقة 61🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/unU7DsxKuM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

وأحرز مبابي 28 هدفا في 38 مباراة مع ريال، وأفضى مستواه الحالي إلى مقارنته بأعظم لاعبي النادي عبر تاريخه، على الرغم من أنه في بداية مسيرته مع "لوس بلانكوس".

وعلق أنشيلوتي بقوله للصحافيين "هو يملك الجودة للوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو (في مدريد). يجب عليه العمل لأن كريستيانو رفع سقف التحدي عاليا جدا، ومبابي بدأ للتو في هذا النادي".

وأردف "بالنسبة للجودة التي يتمتع بها والحماس الذي يشعر به للعب هنا، يمكنه الوصول إلى مستوى رونالدو لكن الأمر لن يكون سهلا. يجب عليه العمل".

تحطيم أرقام رونالدو مع ريال

وأحرز البرتغالي المخضرم 450 هدفا في 438 مباراة بقميص ريال بعد مجيئه من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2009، منصبا نفسه في صدارة الهدافين التاريخيين للنادي.

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وغادر رونالدو مدريد عام 2018، ورغم تألق البرازيلي فينيسيوس ليصبح اللاعب الأهم الأعوام التالية، فإن قدرة مبابي على تسجيل الأهداف تعني أنه اللاعب الأكثر احتمالا لتحقيق الإنجازات عينها وربما تجاوز رونالدو وتحطيم أرقامه.

ويواجه ريال مدريد في ثمن النهائي إما جاره وغريمه أتلتيكو أو بطل ألمانيا باير ليفركوزن، ويقول مبابي إنه يفضّل مواجهة ديربي.

وعلّق الفرنسي المتطلع إلى دور الـ16 والمزيد من الفرص للتألق مع نادي أحلامه "ستكون كلتا المواجهتين صعبتين، لذا من الأفضل أن يكون لدينا مباراة صعبة من دون الحاجة إلى السفر".