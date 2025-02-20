نتائج مباريات الملحق والمواجهات المحتملة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
20/2/2025-|آخر تحديث: 20/2/202503:33 ص (توقيت مكة)
انتهت الأربعاء مباريات إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم، بتأهل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وباريس سان جرمان وأيندهوفن لثمن نهائي البطولة.
وفي ما يلي نتائج مباريات الملحق المؤهل التي جرت الأربعاء إضافة للنتيجة النهائية لمجموع مباراتي الذهاب والإياب:
- بوروسيا دورتموند الألماني ضد سبورتينغ البرتغالي انتهت مباراة الإياب بالتعادل 0-0 (وفاز دورتموند 3-0 ذهابا).
- باريس سان جرمان الفرنسي ضد بريست الفرنسي 7 – 0 (3 -0 ذهابا).
- ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي 3 – 1 (3 – 2 ذهابا).
- أيندهوفن الهولندي ضد يوفنتوس الإيطالي 3-1 بعد التمديد (1-2 ذهابا).
فيما يلي المواجهات المحتملة في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا قبل القرعة التي تقام يوم الجمعة المقبل:
- باريس سان جيرمان أو بنفيكا في مواجهة محتملة ضد ليفربول أو برشلونة.
- كلوب بروج أو بروسيا دورتموند ضد أستون فيلا أو ليل.
- بايرن ميونخ أو ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد أو بايرليفركوزن.
- أيندهوفن أو فينوورد ضد إنتر ميلان أو أرسنال.
المصدر : الجزيرة + وكالات