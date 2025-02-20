منتخب المغرب يواجه تونس وبنين استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الأربعاء أن المنتخب الأول سيلاقي تونس وبنين في يونيو/حزيران المقبل استعدادا لخوض كأس الأمم الأفريقية في نهاية العام الحالي.

وتقام نهائيات أمم أفريقيا في9 ملاعب في 6 مدن مغربية في الفترة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وتم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وأسفرت عن ملاقاة المغرب لمنافستها جزر القمر في افتتاح البطولة في الرباط في 21 ديسمبر المقبل.

وأضاف الاتحاد المغربي للعبة عبر موقعه على الإنترنت "استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية، يجري المنتخب الوطني لكرة القدم مباراتين وديتين بالمغرب الاولى امام منتخب تونس يوم 7 يونيو 2025، والثانية ضد منتخب بنين يوم 10 من نفس الشهر".

وتضم المجموعة الأولى بكأس الأمم منتخبات جزر القمر ومالي وزامبيا إلى جانب المغرب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى الدور ثمن النهائي بالبطولة.