شاهد.. مراوغة مبابي لغفارديول تذكر بتدميره بيكيه وتثير سخرية عالمية

في مشهد مثير، أحرج كيليان مبابي جوسكو غفارديول بمراوغة رائعة على طريقة (بلايستيشن) لن تسقط من أذهان جماهير "الملكي" لسنوات، ليسجل هدف ريال مدريد الثاني ويترك مدافع مانشستر سيتي لا يستطيع النهوض من الأرض في حالة يرثى لها.

الهدف الرائع الذي سجله مبابي بعد مراوغة غفارديول جاء ضمن ثلاثيته التي منحت ريال مدريد فوزا مستحقا 6-2 في مجموع مباراتي الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بطريقة مثيرة، حيث سجل مبابي هدف الافتتاح بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية بتسديدة ذكية. ثم جاء الهدف الثاني، الذي أحرج فيه غفارديول بشكل لا يُنسى، حيث راوغ مبابي المدافع الكرواتي بمهارة وسرعة مذهلة قبل أن يسدد كرة قوية في مرمى أيدرسون.

وبعد هذا الهدف، ألقى مبابي نظرة ساخرة على غفارديول وهو يركض للاحتفال، في مشهد عكس تألقه وأدى إلى إحراج المدافع الذي بدا وكأنه غير قادر على مجاراة سرعة ونشاط نجم باريس سان جيرمان السابق.

وذكرت هذه المراوغة بالصورة ألأيقونية لمبابي بقميص سان جيرمان وهو يمر كالطائرة النفاثة من جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي لم يستطع اللحاق به فأمسك قميصه بشكل بائس لكنه لم يمنع النجم الفرنسي من التسجيل بمرمى برشلونة.

مراوغة مبابي تثير السخرية

وقد أثار ذلك دهشة دارين فليتشر المعلق الرياضي بقناة "تي إن تي" الذي قال "هذا أمر رائع. ربما يحتاج غفارديول إلى تذكرة للعودة إلى الملعب".

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وفي الشوط الأول، مازح ريو فرديناند بأن مبابي كان يجب أن يحصل على وسادة لغفارديول.

وأضاف "لقد وضع المدافع على الأرض وقال له: اجلس هناك وشاهدني وأنا أسدد هذه الكرة في المرمى".

⚽️ هدف !! ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي | هجمة منظّمة رائعة لريال مدريد يترجمها مبابي إلى هدف جميل في الدقيقة 33🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/wSmYRQqscX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

وأطلق جوليون ليسكوت (نجم السيتي السابق) مقارنة مثيرة بين تييري هنري ومبابي، مشيرًا إلى أن الأخير يمتلك نفس الصفات المميزة التي جعلت هنري أسطورة في كرة القدم.

وفي المقابل، وجد غفارديول نفسه في موقف محرج بعد أن أرسل مبابي المدافع الكرواتي في الهواء بلمسة "مدمرة" داخل منطقة الجزاء، مما دفع المشجعين إلى السخرية حيث أطلقوا مازحين قائلين إن غفارديول تم إرساله لتناول "هوت دوج والعودة إلى كرواتيا".

لكن مبابي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أكمل ثلاثيته في الشوط الثاني بتسديدة مذهلة أخرى، ليثبت مرة جديدة أنه من أفضل لاعبي العالم حاليا، ويمنح ريال مدريد بطاقة التأهل لثمن النهائي على حساب مانشستر سيتي المدمر.