أيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا وسان جيرمان يكتسح بريست

أطاح أيندهوفن الهولندي بيوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مواطنه بريست بفوزساحق 7-صفر، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وسجل المدافع رايان فلامنغو هدف الفوز في الوقت الإضافي ليمنح أيندهوفن الانتصار 3-1 على ضيفه يوفنتوس الأربعاء، ليحول تأخره في مباراة الذهاب ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 في مجموع المباراتين بعد 90 دقيقة، ودخلت لوقت إضافي قبل أن يسجل فلامنغو هدف الفوز في الدقيقة 98 ليتأهل الفريق الهولندي بينما أصبح يوفنتوس ثالث فريق إيطالي يخرج من البطولة بعد ميلان وأتلانتا أمس الثلاثاء.

وكان يوفنتوس متقدما بنتيجة 2-1 قبل مباراة الإياب على ملعب فيليبس، لكن أيندهوفن عادل النتيجة عندما افتتح المخضرم إيفان بيريسيتش التسجيل في الدقيقة 53.

واستعاد الضيوف تقدمهم عندما أدرك تيموثي وياه التعادل بعد 10 دقائق، لكن إسماعيل صيباري عادل النتيجة 2-1 بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 74.

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وحصل فريق أيندهوفن على عدة فرص للفوز بالمباراة قبل أن يتجه الأمر نحو وقت إضافي، حيث لم يرتكب فلامنغو أي خطأ واستغل ارتباكا دفاعيا من يوفنتوس ليدفع أيندهوفن نحو الفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

سان جيرمان يكتسح بريست 7-صفر

وفي مباراة أخرى، تأهل باريس سان جيرمان بسهولة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيضا بفوزه الساحق 7-صفر على بريست اليوم الأربعاء، ليضمن انتصاره 10-صفر في مجموع المباراتين.

وفي حين ا بدا أن كلا الفريقين مستسلم لانتصار سان جيرمان 3-صفر ذهابا، بدأ الفريقان المباراة ببطء وأظهرا القليل من الاستعجال أو أي خطة لعب واضحة مع سيطرة المضيف الكاملة على المباراة.

وكانت الأمسية حافلة بالأرقام القياسية. فبالنسبة لباريس سان جيرمان، كان هذا أكبر انتصار له في البطولة الأوروبية، في حين انتهت رحلة بريست الأولى في دوري أبطال أوروبا بطريقة قاسية، إذ تعرض لأكبر هزيمة يمنى بها ناد فرنسي على الإطلاق في البطولة.

وبعد 20 دقيقة، حطم برادلي باركولا آمال بريست الضعيفة في تحقيق معجزة، حيث استحوذ على كرة بينية داخل منطقة الجزاء وكسر الجمود بهدوء لصالح سان جيرمان.

⚽️ هدف !! باريس سان جيرمان 1-0 بريست | باركولا يبصم على الهدف الأول في الدقيقة 20🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/jb5wGLWhAD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، ضاعف خفيتشا كفاراتسخيليا تقدم باريس سان جيرمان بتسجيل هدفه الأول في البطولة مع النادي الفرنسي، حيث مد قدمه ليقابل تمريرة عرضية منخفضة ويضعها في الزاوية الضيقة.

⚽️ هدف !! باريس سان جيرمان 2-0 بريست | من زاوية ضيقة كفاراتسخيليا يضاعف النتيجة لصالح سان جيرمان في الدقيقة 39🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/Huj5zkFPS4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

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وأحرز فيتينيا الهدف الثالث قبل مرور ساعة مباشرة وأضاف ديزريه دوي الهدف الرابع.

⚽️ هدف !! باريس سان جيرمان 3-0 بريست | فيتينيا من تسديدة رائعة يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 59🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/Q9u4LEXOiT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

أحرز نونو مينديز الهدف الخامس لسان جيرمان، وأضاف جونسالو راموس الهدف السادس، واعتقد بريست أنه قلص الفارق بعدها بدقيقة واحدة عندما اخترق عبد الله سيما الدفاع لينهي الكرة بسهولة في الشباك، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل.

واكتمل إذلال بريست قبل 4 دقائق من النهاية عندما أصبح سيني مايولو سابع لاعب من باريس سان جيرمان يسجل ويكمل السباعية.

وجعل هدف مايولو من باريس سان جيرمان أول فريق يسجل 7 لاعبين منه 7 أهداف مختلفة في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه نادي العاصمة الفرنسية الآن ليفربول أو برشلونة في الجولة التالية.