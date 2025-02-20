رياضة

حارس ياباني يلعب مباراته الأولى منذ 9 سنوات قضاها على مقاعد البدلاء

Kawasaki goalkeeper Shunsuke Ando (L) directs his players during the second half of the Asian Champions League football match between Japan's Kawasaki Frontale and Australia's Central Coast Mariners in Kawasaki, Kanagawa prefecture on February 18, 2025. Being a back-up goalkeeper can be a thankless task but patience paid off for Japan's Shunsuke Ando when he played for the first time in nine years on February 18. The 34-year-old, now in his 17th season as a professional, had made only 24 career appearances until he got the nod for Kawasaki Frontale's Asian Champions League home game against Australia's Central Coast Mariners. (Photo by JIJI Press / AFP) / Japan OUT / JAPAN OUT / JAPAN OUT / TO GO WITH FBL-JPN-INTERVIEW BY ANDREW MCKIRDY
شونسوكي أندو (يسار) لعب مباراته الأولى في 9 سنوات مع كاواساكي فرونتالي (الفرنسية)
20/2/2025

أن تكون حارسا احتياطيا هي مهمة جاحدة، لكن صبر الياباني المخضرم شونسوكي أندو أتى بثماره هذا الأسبوع، عندما خاض مباراته الأولى في 9 سنوات.

يخوض ابن الـ34 موسمه الـ17 مع كاواساكي فرونتالي ومثله فقط في 24 مباراة، قبل أن يحمل ألوانه مجددا الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

آخر مبارياته كانت في مايو/أيار 2016، بيد أن أندو لم يظهر علامات الصدأ وقدّم مستوى جيدا خلال فوز فريقه 2-0، بعد أن كان فريقه ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

أمضى أندو كل مواسمه باستثناء واحد في مصاف دوري النخبة مع كاواساكي، وقال إنه غير نادم على هذا المشوار في مسيرته "حارس المرمى هو مركز له خصوصية، وتغييره ليس سهلا، لكني اعتقدت دوما أني سأحصل على فرصتي وأتدرّب كي أكون جاهزا عندما تحين الفرصة".

وأضاف "لم أفقد الثقة أبدا ولا الحماس. بالطبع هناك إحباط لكن حافزي لم يتراجع أبدا".

نشأ أندو في صفوف ناشئي كاواساكي وأصبح محترفا في 2009، ثم استهل مشواره في العام التالي.

عانى لإزاحة الحارس الأساسي في الفريق، فأعير إلى شونان بيلماري قبل أن يعود بسرعة إلى ناديه الأم.

رغم ذلك، وجد طريق الفريق الأساسي معقدا، وحتى مباراة الثلاثاء، كان قد خاض مباراة واحدة في 11 عاما.

This photo taken on February 19, 2025 shows Kawasaki Frontale's goalkeeper Shunsuke Ando smiling and answering questions during an AFP interview in the team's clubhouse in Kawasaki, Kanagawa prefecture. Being a back-up goalkeeper can be a thankless task but patience paid off for Japan's Shunsuke Ando when he played for the first time in nine years on February 18. The 34-year-old, now in his 17th season as a professional, had made only 24 career appearances until he got the nod for Kawasaki Frontale's Asian Champions League home game against Australia's Central Coast Mariners. (Photo by AFP) / TO GO WITH AFP STORY FBL-JPN, INTERVIEW BY ANDREW MCKIRDY
شونسوكي أندو تألق رغم غيابه عن اللعب الرسمي منذ 9 سنوات (الفرنسية)

لاعب جماعي

قال أندو إن الانتقال إلى فريق آخر خطر في باله في وقت سابق من مسيرته، قبل اقتناعه بأن اللعب مع كاواساكي هو "الشيء الأهم": المشاركة في مباراة الليلة الماضية كانت لحظة في غاية السعادة بالنسبة إلي".

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وأضاف "لو انتقلت إلى نادٍ آخر أعتقد أن شغفي كان سيتراجع".

أندو ليس الحارس الوحيد في العالم يمضي معظم مسيرته على مقاعد الاحتياط أو على المدرجات.

خاض الإسباني ألبرت جوركيرا 7 مباريات في الدوري فقط خلال 6 سنوات مع برشلونة مطلع الألفية، فيما لعب الإنجليزي ستوارت تايلور الذي مرّ مع أرسنال وأستون فيلا، أقل من 100 مباراة في مسيرة امتدت 21 عاما.

لا يرى أندو نفسه حارسا بديلا، إذ يتدرب كل يوم كما لو أنه سيكون حارسا أساسيا في المباراة التالية.

وعندما لا يتم اختياره، يحاول تحفيز اللاعبين الآخرين ويتعاطف مع المبعدين عن التشكيلة الأساسية.

يقول أندو إنه يلعب دورا مهما في الضغط على الحراس الأساسيين خلال التمارين "إذا كنت تملك 4 حراس في ناديك، وكانوا يتنافسون جيدا في التمارين، فهذا يطور مستوى الجميع وينعكس إيجابا على الفريق".

تابع "الجميع يجب أن يكون واثقا، قدّم كل شيء في التمارين واستعد للمباريات سويا، ثم تكتشف هوية اللاعب الأساسي، من سيجلس على مقاعد البدلاء أو المدرجات. إذا تراخيت، سينهار كل شيء".

عطش متجدد

يعد كاواساكي من أنجح الأندية في اليابان وأحرز لقب الدوري 5 مرات بين 2017 و2021.

انضم أندو إلى الاحتفالات، لكنه يقر أن عدم اللعب خلّف لديه "شعورا بعدم الرضا".

كانت هناك أوقات عصيبة، على غرار الموسم الماضي عندما اختير مرتين فقط بين أساسيي واحتياطيي كاواساكي في الدوري ولم يُدرج اسمه في دوري أبطال آسيا.

لكن عودته المفاجئة إلى التشكيلة هذا الأسبوع أشعلت فيه نار الإثارة مجددا، حتى ولو أنه لم يصد أي كرة حاسمة أمام سنترال كوست المتواضع "أريد أن ألعب مجددا فهذا يجدد عطشي. لا أريد أن تكون مباراة واحدة، أنتظر ما سيأتي في المستقبل".

وأضاف "حافظت على نظافة شباكي، وهذا يمنحني الثقة. هذا دليل على أن ما كنت أقوم به ليس خاطئا".

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المصدر : الفرنسية

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