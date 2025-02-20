المنتخبات المتأهلة ومواجهات ربع نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما
20/2/2025-|آخر تحديث: 20/2/202501:10 م (توقيت مكة)
أسدل الستار على دور المجموعات من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، والمقامة حاليا في الصين.
وتأهلت 8 منتخبات -بينها -منتخبان عربيان- التي احتلت المركزين الأول والثاني بالمجموعات الأربع، إلى دور الثمانية من المسابقة القارية.
المنتخبات المتأهلة لربع النهائي:
- المجموعة الأولى: أستراليا (متصدرة) والصين (المركز الثاني)
- المجموعة الثانية: السعودية (متصدرة) والعراق (المركز الثاني)
- المجموعة الثالثة: إيران (متصدرة) وأوزبكستان (المركز الثاني)
- المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية (متصدرة) واليابان (المركز الثاني)
مواجهات ربع النهائي:
- السعودية x الصين (السبت 22 فبراير/شباط، الساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة)
- أستراليا x العراق (السبت 22 فبراير/شباط، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)
- إيران x اليابان (الأحد 23 فبراير/شباط، الساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة)
- كوريا الجنوبية x أوزبكستان (الأحد 23 فبراير/شباط، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)
والمنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى بالبطولة القارية ستتأهل من أجل تمثيل القارة الصفراء في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.
المصدر : وكالات