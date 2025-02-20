لماذا غاب هالاند عن مباراة ريال مدريد في أبطال أوروبا؟

أثار غياب النرويجي إيرلينغ هالاند عن مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد أمس في إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي الكثير من الاستغراب بين المتابعين، خصوصا أنه هداف الفريق وأحد أهم لاعبيه.

وخسر السيتي على ملعب سانتياغو برنابيو بنتيجة 3-1 ليودع دوري أبطال أوروبا مبكرا، بعد أن سقط كذلك في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد بنتيجة 2-3.

وأشرك الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي المصري عمر مرموش في التشكيلة الأساسية وأبقى هالاند على مقاعد البدلاء.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده غوارديولا عقب مباراة ريال مدريد قال إن هالاند لا يزال يشعر بتأثيرات الإصابة التي أجبرته على الخروج من المباراة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وأضاف "تدرب إيرلينغ قبل يوم من مباراة الريال. كانت الفحوصات التي أجراها جيدة، لكنه كان يعاني من عدم الراحة أثناء المشي وعلى سبيل المثال أثناء صعود السلالم".

وأشار إلى أن اللاعب النرويجي أخبره صبيحة أمس بعدم جاهزيته لخوض المباراة وأنه ليس على ما يرام، وبالتالي لم يشركه في المواجهة.

وتحوم الشكوك حول قدرة هالاند على المشاركة في مباراة فريقه المقبلة والمهمة ضد ليفربول الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

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كما قد يفتقد مانشستر سيتي جهود المدافع جون ستونز الذي خرج في الدقيقة الثامنة أمام ريال مدريد، علما أنه غاب بالفعل عن 16 مباراة هذا الموسم بسبب مشاكل مختلفة.

وفي المباراة ضد متصدر الدوري، سيفتقد غوارديولا أيضا لاعب الوسط الإسباني رودري الذي من المتوقع أن يواصل غيابه عن بقية الموسم، بالإضافة إلى المدافع السويسري مانويل أكانجي، الذي قد يغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

وبعد خروجه المبكر من دوري ابطال أوروبا يتطلع مانشستر سيتي الآن للتركيز على إنعاش آماله الضئيلة في الحفاظ على لقب البريميرليغ، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر.