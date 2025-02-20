موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني وقنوات البث المباشر
20/2/2025
نستعرض موعد مباراة برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضد فريق لاس بالماس في الجولة الـ25 لليغا وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.
تقام المباراة بعد غد السبت على ملعب دي غران كناريا، وتنطلق في الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.
اقرأ أيضاlist of 2 items
الحكم مونتيرو يكسر صمته بعد حادثة طرد بيلينغهام لاعب ريال مدريد
ويدير المباراة الحكم الإسباني أدريان كورديرو فيغا.
قناة البث المباشر لمباراة لاس بالماس برشلونة:
- beIN Sports HD 3
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وحقق لاس بالماس مفاجأة في الدور الأول بالفوز على برشلونة بملعبه 2-1.
ويتفوق برشلونة في مواجهات الفريقين السابقة، إذ فاز في 28 مباراة مقابل 12 انتصارا للاس بالماس، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد (الثاني)، ويحتل لاس بالماس المركز الـ17 بـ23 نقطة.
المصدر : الجزيرة