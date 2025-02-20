أرسنال يسجل خسائر كبيرة رغم إيراداته القياسية وهذا هو السبب

‬أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سجل خسائر إجمالية بقيمة 17.7 مليون جنيه إسترليني (22.29 مليون دولار) في العام المالي 2023-2024 رغم إيراداته القياسية بعد ارتفاع الرواتب بنحو 40%.

وزادت إيرادات النادي بنسبة 32% من 466.7 مليون جنيه إسترليني في 2023 إلى 616.6 مليون جنيه إسترليني بفضل عودته لدوري أبطال أوروبا، إذ وصل إلى دور الثمانية وحقق نتائج جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين أنهى الموسم ثانيا.

وبعودته إلى دوري الأبطال، زادت إيرادات المباريات إلى 131.7 مليون جنيه إسترليني مقابل 102.6 مليون جنيه العام السابق، في حين ارتفعت إيرادات حقوق البث إلى 262.3 مليون جنيه.

وزادت الرواتب من 234.8 مليون جنيه في 2023 إلى 327.8 مليون.

وقال النادي -في بيان- إن "الزيادة كانت مدفوعة بشكل أساسي في الاستثمار في رواتب اللاعبين واللاعبات. وكان هناك أيضا تأثير من زيادة عدد الموظفين في المجالين التجاري والتشغيلي".

وأضاف "وصلت الأرباح الإجمالية من بيع تسجيلات اللاعبين إلى 51.1 مليون جنيه إسترليني (مقابل 10.7 ملايين جنيه عام 2023)".

وساهم تجديد الاتفاق مع الإمارات في تحسين أداء النادي التجاري إلى 218.3 مليون جنيه إسترليني.