موعد مباراة النصر ضد الاتفاق بالدوري السعودي وقنوات البث المباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في المرحلة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر.

وتقام المباراة يوم الجمعة في 21 فبراير/شبلط على ملعب الأول بارك، وتبدأ الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق (19:00 حسب توقيت القاهرة).

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة بفوز النصر 3-0.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق

تبث شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC HD "إس إس سي إتش دي" على الهواء مباشرة.

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

ويملك النصر (الثالث) فرصة تقليص الفارق مع الاتحاد إلى 5 نقاط، لكن يتعين عليه أولا تخطي الاتفاق (العاشر).

وهو يعيش بقيادة نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (متصدر ترتيب الهدافين بـ16 هدفا بفارق هدف عن بنزيمة) فترة رائعة مع 5 انتصارات متتالية في الدوري آخرها على الأهلي القوي 3-2 بثنائية من الوافد الجديد الكولومبي دون دوران (21 عاما) وحلول فريق المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي ثالثا بمجموعة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا حيث سيلاقي استقلال الإيراني في ثمن النهائي.

وفي المواجهات السابقة، فاز النصر 51 مرة والاتفاق في 29 مناسبة بينما انتهت 37 مباراة بالتعادل.