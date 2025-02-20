موعد مباراة العراق ضد أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة العراق ضد أستراليا في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 تحت 20 عاما المقامة حاليا بالصين وقنوات البث المباشر.

ستقام المباراة يوم السبت 22 فبراير/شباط الجاري على ملعب مركز باوان الرياضي، وتنطلق المواجهة القوية الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وعمّان.

وأنهى العراق منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني، بينما تصدرت أستراليا المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد أستراليا

ينقل البث الحي والمباشر على قناة:

beIN SPORTS 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وتسعى أستراليا إلى الفوز بأول ألقابها في تاريخ البطولة، بينما يطمح العراق إلى تحقيق لقبه السادس، لكنه يسعى إلى أول فوز منذ التتويج باللقب عام 2000، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.