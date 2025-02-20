موعد مباراة السعودية ضد الصين بكأس آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة منتخب السعودية ضد الصين في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 تحت 20 عاما المقامة حاليا بالصين وقنوات البث المباشر.

وستقام المباراة يوم السبت 22 فبراير/شباط الجاري على ملعب مركز شينزن لتدريب الشباب، وتنطلق المواجهة العاشرة صباحا (11:15) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد وعمّان.

قنوات البث المباشر لمباراة السعودية ضد الصين

ينقل البث الحي والمباشر على قناة:

beIN SPORTS 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وتصدرت السعودية، ترتيب المجموعة الثانية، علما بأن لقبها الثالث الأخير في البطولة القارية يرجع لعام 2018، بينما تأهلت الصين الفائزة بلقب وحيد عام 1985، إلى الأدوار الإقصائية بعدما حصلت على المركز الثاني في المجموعة الأولى.