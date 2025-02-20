موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

يتواجه الاتحاد المتصدر ضد الهلال وصيف الترتيب وحامل اللقب، في كلاسيكو قد يلعب دورا مفصليا في تحديد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، في المرحلة الـ21.

تقام المباراة السبت 22 فبراير/شباط الجاري على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة)، وتبدأ الساعة التاسعة والربع (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق، والثامنة والربع (20:15) حسب توقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال

تبث شبكة القنوات الرياضية السعودية "إس إس سي إتش دي" (SSC HD) على الهواء مباشرة.

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال في تغطية مباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

وبتعادلين مفاجئين أمام ضمك والرياض، ابتعد الهلال عن الصدارة التي تبوأها الاتحاد بفارق 4 نقاط عن غريمه، في سعيه لاستعادة اللقب من "الزعيم".

ويعيش الاتحاد فترة أكثر استقرارا من الهلال، مع 3 انتصارات متتالية على الخلود 4-3، التعاون 2-1 والوحدة 4-1.

وستكون المواجهة الثالثة بينهما خلال الموسم الجاري، إذ فاز الهلال ذهابا 3-1 بثنائية الصربي المبتعد أخيرا بسبب الإصابة ألكسندر ميتروفيتش، ثم تفوق الاتحاد بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما 2-2 في ربع نهائي كأس الملك الشهر الماضي، عندما سجل نجم الاتحاد الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة ثنائية.

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ويتسم أداء الاتحاد في الموسم الحالي بسرعة ارتداده وانتقاله السلس من الدفاع إلى الهجوم، كما أنه من بين الأكثر تسجيلا من الهجمات المرتدة.

وإلى جانب بنزيمة (37 عاما) أفضل لاعب في العالم لعام 2022، يمتلك لاعبين مميزين على غرار مواطنه موسى ديابي، والجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرغفين.

ويتفوق الهلال في المواجهات المباشرة برصيد 79 انتصارا مقابل 52 للاتحاد، وانتهت 39 مباراة بالتعادل.