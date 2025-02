موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث المباشر.

يذكر أن 6 أندية عربية تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين تشارك 5 فرق من الوطن العربي في الدور ذاته للكونفدرالية.

وستشهد القرعة مشاركة بطلي كل بطولة، وهما الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ومواطنه الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستُجرى القرعة داخل مقر شبكة قنوات "بي إن سبورت" في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس، وسيحدد حفل القرعة المرتقب بشغف الطريق إلى النهائي للأندية الثمانية المتبقية في كلتا المسابقتين.

ستقام قرعة كأس الكونفدرالية الساعة الخامسة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة 16:00 بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا 14:00 بتوقيت غرينتش.

وتسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا الساعة السادسة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الخامسة 17:00 بتوقيت القاهرة، الثالثة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وينقل البث الحي والمباشر للقرعة على القنوات التالية:

