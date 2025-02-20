موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث المباشر.

يذكر أن 6 أندية عربية تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين تشارك 5 فرق من الوطن العربي في الدور ذاته للكونفدرالية.

وستشهد القرعة مشاركة بطلي كل بطولة، وهما الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ومواطنه الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستُجرى القرعة داخل مقر شبكة قنوات "بي إن سبورت" في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس، وسيحدد حفل القرعة المرتقب بشغف الطريق إلى النهائي للأندية الثمانية المتبقية في كلتا المسابقتين.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

ستقام قرعة كأس الكونفدرالية الساعة الخامسة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة 16:00 بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا 14:00 بتوقيت غرينتش.

وتسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا الساعة السادسة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الخامسة 17:00 بتوقيت القاهرة، الثالثة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وينقل البث الحي والمباشر للقرعة على القنوات التالية:

beIN SPORTS NEWS

beIN SPORTS ENGLISH

CAF TV

SNRT

OnSport

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الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري حامل اللقب.

الهلال السوداني.

الجيش الملكي المغربي.

الترجي الرياضي التونسي.

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

بيراميدز المصري.

مولودية الجزائر.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك المصري حامل اللقب.

أسيك ميموزا العاجي.

النادي المصري.

شبيبة قسنطينة الجزائري.

نهضة بركان المغربي.

سيمبا التنزاني.

ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

اتحاد الجزائر.

تصنيف فرق ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

المستوى الأول: الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، الترجي التونسي.

المستوى الثاني: مولودية الجزائر، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري، بيراميدز المصري.

ما نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025؟

يلتقي كل فريق من المستوى الأول مع أحد فرق المستوى الثاني، وتُمنع مواجهة فريق من المستوى الأول مع منافس لعب معه خلال مرحلة المجموعات، لكن يمكن لفريقين من البلد نفسه أن يتواجها خلال المرحلة المقبلة، وبذلك قد تسفر القرعة عن صدام جنوب أفريقي خالص بين أورلاندو بيراتس وصن داونز.

موعد مباريات ربع النهائي

ستقام مباريات ربع النهائي لكلتا المسابقتين على مرحلتين، إذ من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 و8 و9 أبريل/نيسان المقبل، في حين من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل/نيسان المقبل.

أساطير يشاركون في القرعة

أعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) عن مشاركة 4 من أساطير الكرة السابقين في القارة السمراء في حفل القرعة الذي يقدمه الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

وذكر "كاف" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن النجم الجزائري السابق رابح ماجر والمدافع المصري المعتزل وائل جمعة والزامبي رينفورد كالابا والكونغولي الديمقراطي بن مالانغو سيشاركون في سحب قرعة المسابقتين.

كما ستُجرى القرعة بحضور رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد القطري لكرة القدم هاني بلان ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.