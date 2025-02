شاهد.. ميسي يسجل هدفا رائعا في أبرد مباراة بمسيرته الكروية

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بقوة على الشائعات التي روجت لرفضه اللعب مع فريقه ضد سبورتينغ كانساس سيتي بسبب الأجواء المتجمدة، وقاد زملاءه لتحقيق فوز مهم بإحرازه هدف المباراة الوحيد.

وهز ميسي شباك الفريق المحلي في الدقيقة الـ56 بعدما روّض بصدره كرة عالية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتخلص من أحد المدافعين ويرسل الكرة بقدمه اليمنى الضعيفة إلى الزاوية البعيدة لتستقر داخل المرمى.

MESSI SCORES TO BREAK THE DEADLOCK FOR MIAMI! pic.twitter.com/1JsnQCU5G6

— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 20, 2025