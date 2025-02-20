شاهد.. ميسي يسجل هدفا رائعا في أبرد مباراة بمسيرته الكروية

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بقوة على الشائعات التي روجت لرفضه اللعب مع فريقه ضد سبورتينغ كانساس سيتي بسبب الأجواء المتجمدة، وقاد زملاءه لتحقيق فوز مهم بإحرازه هدف المباراة الوحيد.

وهز ميسي شباك الفريق المحلي في الدقيقة الـ56 بعدما روّض بصدره كرة عالية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتخلص من أحد المدافعين ويرسل الكرة بقدمه اليمنى الضعيفة إلى الزاوية البعيدة لتستقر داخل المرمى.

MESSI SCORES TO BREAK THE DEADLOCK FOR MIAMI! pic.twitter.com/1JsnQCU5G6 — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 20, 2025

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي تحدى درجات الحرارة "المتجمدة"، وسجل هدف الفوز لإنتر ميامي بـ"طريقة مذهلة"، وذلك في بداية مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

وخاض ميسي واحدة من أبرد المباريات في مسيرته الكروية، إذ وصلت درجة الحرارة وقت بداية المباراة (فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة) إلى 3 درجات فهرنهايت (17 درجة تحت الصفر) وفق الصحيفة الإسبانية.

وتسببت هذه الأجواء قاسية البرودة بمعاناة اللاعبين على أرض الملعب، فقد كانوا مجبرين على التعامل مع الأرضية المتجمدة والرياح الباردة، في وقت امتلأت فيه مدرجات ملعب "تشيلدرنز ميرسي بارك" بنحو 15 ألف متفرج.

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ولعب الفريقان بحذر شديد في محاولة من اللاعبين للتكيف مع أرضية الملعب، في وقت اعتمد فيه إنتر ميامي على الاستحواذ على الكرة والصبر في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس حتى قرر ميسي حسم الأمور بقدمه اليمنى.

هدف الأسطورة ليو ميسي من تصوير الجماهير 📸🐐 pic.twitter.com/ALU4xSE2BK — Messi World (@M10GOAT) February 20, 2025

ووصفت "ماركا" هدف ميسي بالقول "كان تحفة فنية من النجم الأرجنتيني، كان أنيقا وحاسما وفي التوقيت المثالي".

ومنح هدف ميسي إنتر ميامي الأفضلية قبل مباراة الإياب بين الفريقين المقررة يوم الأربعاء المقبل، خاصة في ظل تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار في أبطال الكونكاكاف.

كما جاء الهدف ليبصم على البداية المثالية للمباريات الرسمية للفريق الأميركي تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي لم يفوّت فرصة انتقاد الأجواء التي أقيمت فيها هذه المباراة.

وقال ماسكيرانو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "أنا فخور باللاعبين لأنني أعتقد أنه من المستحيل اللعب في مثل هذه الظروف غير الإنسانية".

وأضاف "لم يسبق لي أن واجهت وضعا مماثلا، في لحظات معينة فقدنا الإحساس بأطراف أجسادنا، تحدثت مع اللاعبين وكانوا يشعرون بالشيء نفسه، من الصعب جدا أن تفقد الإحساس بقدميك ويديك بعد 5 أو 10 دقائق فقط من بداية المباراة".

وتابع ماسكيرانو "كرة القدم رياضة تحتاج إلى إحساس معين، وإذا فقدته يصبح من الصعب جدا تنفيذ أسلوب لعبك، لكن أعتقد أننا تكيفنا مع الطقس بفضل عقلية اللاعبين وشخصيتهم الرائعة".

واستكمل "كنا نعلم أننا سنضطر للقتال والكفاح، خاصة أن ظروف الملعب التي كانت صعبة بسبب الأرضية المتجمدة والثلوج المتراكمة، في النهاية عرفنا كيف نلعب المباراة، والأهم أننا حققنا نتيجة مهمة جدا".

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وتغنّى ماسكيرانو بهدف ميسي واصفا إياه بـ"الخيالي"، فقال "ربما يبدو أمرا عاديا لمن يعرف ميسي لأنه فعل مثل هذه الأشياء آلاف المرات، نحن محظوظون جدا بوجوده في فريقنا".

ويقص إنتر ميامي شريط مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين يوم الأحد المقبل عندما يستقبل ميسي ورفاقه فريق نيويورك سيتي على ملعب تشيس ستاديوم.