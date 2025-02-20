"ساعَدوا ريال مدريد أيضا".. لامين جمال يعلق على أزمات التحكيم في إسبانيا

يؤمن لامين جمال نجم برشلونة الإسباني بأنه لا يحق للأندية الكبيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن بينها ناديه، الشكوى من القرارات التحكيمية.

وتشهد كرة القدم الإسبانية عاصفة هوجاء ضد التحكيم في المسابقات المحلية، خاصة بعد البيان الصادر عن ريال مدريد مؤخرا، الذي اتّهم فيه منظومة التحكيم بالفساد.

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ولم تخلُ مباراة برشلونة ورايو فايكانو -الاثنين الماضي- من الجدل التحكيمي، إذ أدلى جمال برأيه بكل صراحة في كل هذه الأحداث خلال مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعن ركلة الجزاء المحتسبة لزميله إينيغو مارتينيز، قال جمال "إنه قرار صحيح، لكن في الآونة الأخيرة أصبح كل شيء محل شك، هناك أمور واضحة لا ينبغي أن يكون حولها جدل".

وأضاف أن "التحكيم عمل صعب جدا، لأنه إذا احتسب الحكم قرارا لفريق فإن الآخر سيشتكي، وإذا لم يشتك أي فريق سيشتكي آخر لا يشارك حتى في المباراة! عمل الحكام صعب للغاية. وبالنسبة لي، فإن ركلة الجزاء كانت واضحة تماما".

PENALTY POUR LE BARÇA !!!! Faute indiscutable sur IÑIGO Martínez ! pic.twitter.com/qIUuhePQQz — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) February 17, 2025

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وبخصوص هدف رايو فايكانو الملغى بعد أن أعاق راندي نتيكا المتسلل حركة مارتينيز، علّق جمال "بصراحة لم أشاهد اللقطة جيدا، لكن أعتقد أنه قام بإعاقة إينيغو لكن لم أره، وإذا تدخّل حكم تقنية الفيديو المساعد، فمن المفترض أن القرار كان تسللا".

وعند سؤاله عما إذا كان الحكام يفضّلون برشلونة ويضرون بريال مدريد، أجاب جمال: "أتذكر في مباراة خيتافي لم تُحتسب لنا ركلة جزاء لصالح كوندي، والآن تم احتسابها لإينيغو، وفي كأس الملك كان هناك حديث عن أن الحكام كانوا يساعدون ريال مدريد، ثم ضد أوساسونا أصبحوا ضدهم، في كل جولة سيكون هناك جدل".

🖥️ Selon @ArchivoVAR, un pénalty aurait dû être sifflé sur cette action entre Uche et Koundé. 💥 Le numéro 6 de Getafe saisit illicitement le défenseur français, et le fait tomber dans la surface. De plus le ballon se drigeait vers leur zone. pic.twitter.com/zQSRYBGpy6 — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) January 18, 2025

وتابع "أعتقد أننا (برشلونة) وريال مدريد وأتلتيكو مدريد لا يمكننا الشكوى من حكام يحاولون فعل الأفضل، هناك بعض الحالات في مباريات لفرق مثل ألافيس وليغانيس لا يُسلّط عليها الضوء رغم أن هناك قرارات تحكيمية مثيرة فيها، لكن الحكام يبذلون قصارى جهدهم رغم عملهم الصعب".

🚨🎙️Lamine Yamal: "Do I think the referees are favoring Barça and harming Real Madrid? When we were six points behind, I remember the penalty on Kounde against Getafe that wasn’t given, and yesterday, Iñigo did get that call. So, I don’t know… In the Copa del Rey, first the… pic.twitter.com/OOFq3hQDRj — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) February 18, 2025

وخلال المقابلة، تطرّق الدولي الإسباني إلى مسألة تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2026، وقال "أعتقد أنه لا أحد يشك في مدى عشقي لبرشلونة، لقد قلت ذلك منذ ظهوري الأول، وأعتقد أنه سيتم حل الأمور في النهاية".

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وسُئل لامين عن إمكانية تمديد عقده الحالي حتى 2030 بعد بلوغه 18 عاما، فأجاب: "بصراحة لا أتدخل في هذه الأمور، لا يزال هناك وقت طويل، والأهم الآن هو إنهاء الموسم الحالي بطريقة جيدة".

وختم بقوله: "في يوليو/تموز المقبل، سيتم حل كل شيء وسيرى الجميع ما سيحدث، لكن الآن تركيزي على الدوري الإسباني ودوري الأبطال وكأس الملك. هذه هي الأمور الأهم، سنبذل قصارى جهدنا من أجل مشجعي برشلونة ومن أجل هذا القميص، نتمنى أن يكون هذا أحد أفضل مواسمنا".