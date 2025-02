"ساعَدوا ريال مدريد أيضا".. لامين جمال يعلق على أزمات التحكيم في إسبانيا

يؤمن لامين جمال نجم برشلونة الإسباني بأنه لا يحق للأندية الكبيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن بينها ناديه، الشكوى من القرارات التحكيمية.

وتشهد كرة القدم الإسبانية عاصفة هوجاء ضد التحكيم في المسابقات المحلية، خاصة بعد البيان الصادر عن ريال مدريد مؤخرا، الذي اتّهم فيه منظومة التحكيم بالفساد.

ولم تخلُ مباراة برشلونة ورايو فايكانو -الاثنين الماضي- من الجدل التحكيمي، إذ أدلى جمال برأيه بكل صراحة في كل هذه الأحداث خلال مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وعن ركلة الجزاء المحتسبة لزميله إينيغو مارتينيز، قال جمال "إنه قرار صحيح، لكن في الآونة الأخيرة أصبح كل شيء محل شك، هناك أمور واضحة لا ينبغي أن يكون حولها جدل".

وأضاف أن "التحكيم عمل صعب جدا، لأنه إذا احتسب الحكم قرارا لفريق فإن الآخر سيشتكي، وإذا لم يشتك أي فريق سيشتكي آخر لا يشارك حتى في المباراة! عمل الحكام صعب للغاية. وبالنسبة لي، فإن ركلة الجزاء كانت واضحة تماما".

وبخصوص هدف رايو فايكانو الملغى بعد أن أعاق راندي نتيكا المتسلل حركة مارتينيز، علّق جمال "بصراحة لم أشاهد اللقطة جيدا، لكن أعتقد أنه قام بإعاقة إينيغو لكن لم أره، وإذا تدخّل حكم تقنية الفيديو المساعد، فمن المفترض أن القرار كان تسللا".

وعند سؤاله عما إذا كان الحكام يفضّلون برشلونة ويضرون بريال مدريد، أجاب جمال: "أتذكر في مباراة خيتافي لم تُحتسب لنا ركلة جزاء لصالح كوندي، والآن تم احتسابها لإينيغو، وفي كأس الملك كان هناك حديث عن أن الحكام كانوا يساعدون ريال مدريد، ثم ضد أوساسونا أصبحوا ضدهم، في كل جولة سيكون هناك جدل".

وتابع "أعتقد أننا (برشلونة) وريال مدريد وأتلتيكو مدريد لا يمكننا الشكوى من حكام يحاولون فعل الأفضل، هناك بعض الحالات في مباريات لفرق مثل ألافيس وليغانيس لا يُسلّط عليها الضوء رغم أن هناك قرارات تحكيمية مثيرة فيها، لكن الحكام يبذلون قصارى جهدهم رغم عملهم الصعب".

