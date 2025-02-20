بعد هاتريك السيتي.. مبابي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

حقق الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم بعد قيادته النادي الملكي للفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي وبلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي أمس 3 أهداف (هاتريك) في شباك السيتي انتصر من خلالها ريال مدريد على الفريق الإنجليزي 3-1 في إياب مرحلة خروج المغلوب من البطولة الأوروبية العريقة.

وجاءت أهداف مبابي الثلاثة بواقع اثنين في الشوط الأول في الدقيقتين 4 و33، قبل أن يختتم الهاتريك بتسديدة زاحفة عند الدقيقة61.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي بات أول لاعب في التاريخ يصل إلى 500 مساهمة تهديفية وأكثر وهو في سن 26 عاما.

وأوضحت أن مبابي وصل بأهدافه الثلاثة هذه إلى 359 هدفا في مسيرته مع ناديي موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين ومنتخب بلاده.

وبالإضافة إلى ذلك يملك مبابي الذي احتفل في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعيد ميلاده الـ26، 142 تمريرة حاسمة ليبلغ 501 مساهمة تهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) في جميع المسابقات.

وأشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأداء مبابي المذهل أمام مانشستر سيتي وبأرقامه التهديفية العالية خاصة منذ بداية العام الجاري.

إعلان

وقالت الصحيفة "وصل النجم الفرنسي إلى معدلاته التهديفية المعتادة، كما أنه عاش أول ليلة عظيمة بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال وأمام خصم بقيمة مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا وعلى ملعب سانتياغو برنابيو".

🗣️ مبابي: "مرحبًا مدريدستاس، ليلة رائعة في البرنابيو! نحن في دور الستة عشر من دوري الأبطال. سنواصل على هذا المنوال. هلا مدريد!" pic.twitter.com/P7q1ykcnri — ريال مدريد (@realmadridarab) February 19, 2025

وبعد المباراة نشر مبابي عدة صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام وعلّق عليها "هل هذه هي ليالي الأبطال في البرنابيو؟"، ليرّد عليه زميله فينيسيوس: "نتمنى أن نستمر بالسعادة بأهدافك في هذه الليالي".

وترى "ماركا" أن مبابي في طريقه لتقديم موسم خرافي مع ريال مدريد مستعرضة أرقامه التي حققها حتى الآن وهي على النحو التالي:

سجل 28 هدفا في 38 مباراة مع ريال مدريد.

يملك 17 هدفا في الدوري الإسباني ويلاحق هداف الليغا روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ20 هدفا.

سجل 7 أهداف في دوري الأبطال وهو الرصيد نفسه لزميله فينيسيوس ويقترب من هدّاف النسخة الحالية الغيني سيرهيو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند (10 أهداف).

سجل مبابي الهدف رقم 1100 لريال مدريد في المسابقات الأوروبية.

سجل مبابي الهدف رقم 100 لريال مدريد هذا الموسم.

هو ثاني أفضل هداف منذ بداية العام الحالي (2025) إذ سجل 14 هدفا في 14 مباراة خلف مواطنه عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ15 هدفا.

منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي سجل مبابي 18 هدفا في 18 مباراة.

إشادة كبيرة بمبابي

وأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ولاعبو النادي الملكي بالأداء الكبير الذي قدّمه مبابي ضد مانشستر سيتي.

وأجاب أنشيلوتي على سؤال عما إذا كان مبابي قادرا على الوصول إلى أرقام كريستيانو رونالدو بالقول "لديه (كيليان) الجودة لكن عليه أن يعمل بجد، رونالدو وضع معيارا مرتفعا جدا لكن مبابي متحمس جدا للعب هنا وقد يصل إلى مستواه."

🌟 "MBAPPÉ tiene NIVEL para alcanzar a CRISTIANO". ⁉️ Madridista, ¿estás de acuerdo con Ancelotti? 📺 #ChiringuitoMadrid 📺 pic.twitter.com/BWcH31TL45 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2025

إعلان

أما زميله جود بيلينغهام فقال "ندخل المباريات ونحن نعلم أنه سيكون مؤثرا، نحن نحاول فقط التمركز بشكل جيد خلفه وعندما يحصل على الكرة يكون خطيرا جد، إنه لاعب لا يُصدّق".

أما رودريغو فصرّح بأن مبابي "زميل رائع، كنا فريقا مليئا بالنجوم وأضفنا نجما عالميا آخر".