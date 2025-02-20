أزمات قضائية تلاحق نافاس الحارس السابق لريال مدريد

يمر الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نيولز أولد بويز الأرجنتيني بأيام قاسية بعد أن حاصرته المشاكل القضائية، وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن نافاس الحارس الأسبق لريال مدريد واجه مشاكل عدة في بلاده وفي الدول التي لعب لأنديتها، على سبيل المثال فرنسا وإسبانيا حيث كانت لديه هناك قضية أو اضطر إلى الذهاب إلى المحكمة، ففي عام 2020 رُفعت ضد نافاس وزوجته دعوى قضائية في كوستاريكا بسبب نزاع بشأن حق الامتياز التجاري.

وأوضحت أن نافاس جلب هذا الحق إلى كوستاريكا في مجال التحفيز الكهربائي، لكن المشروع لم يحقق النجاح المنتظر، فانتهى الأمر باللاعب إلى بيع الحصة التي يمتلكها، لكنه ترك المشترين وسط مشكلات تقنية "مزعومة" أدت للجوء إلى المحاكم ومطالبته بتعويض قدره 150 ألف دولار.

وفي فرنسا، اتهم أحد العمال نافاس بتشغيله دون عقد وإسكانه في قبو رطب بلا نوافذ وإجباره على العمل لمدة 13 ساعة متواصلة، وكان ذلك في العام الماضي وفق الصحيفة الإسبانية.

Hoy ha sido denunciado por esclavitud laboral el portero Keylor Navas del PSG. Jugó en España y ganó 3 Champions con el Real Madrid. Cobra 6,8M€ al año y tenía a un trabajador inmigrante sin contrato, alojado en un sótano sin ventanas con jornadas laborales de 13h sin descanso. pic.twitter.com/w2ampuj8lI — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 5, 2024

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وأكد محامي الضحية في بيان "نحن نتحدث عن حالة جنائية مع وقائع يمكن اعتبارها نوعا من العبودية الحديثة".

وقدّم الضحية مقطع فيديو يُظهر رد نافاس على احتجاجاته، إذ قال له حارس المرمى الكوستاريكي "هنا لا نعمل وفق القوانين الفرنسية، أنا أدفع لك، لذا ستعمل وفقا لقواعدي".

أما أحدث قضية ظهرت إلى العلن ضد نافاس فكانت في العاصمة الإسبانية مدريد عندما أنهى اللاعب عقده مع وكالة "بريث فوتبول" من طرف واحد، ففي يناير/كانون الثاني 2024 أمرت المحكمة الابتدائية في مدريد نافاس بدفع 250 ألف يورو بالإضافة إلى الفوائد بسبب عدم التزامه بالعقد المبرم مع الوكالة في سبتمبر/أيلول 2015.

وطالبت الوكالة بدفع مستحقات السنة الأخيرة من العقد، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إصدار الأمر القضائي بدفع المبلغ المذكور، ورغم ذلك فإن نافاس استأنف ضد القرار.

وفي أزمة قضائية أخرى وجد نافاس نفسه مجبرا على المثول أمام القضاء في كوستاريكا بسبب قضية رياضية بعد أن اتهمه عدد من مسؤولي اتحاد كرة القدم هناك بتهديدهم بالخسارة بشكل متعمد في حال لم تتم إقالة المدرب خورخي لويس بينتو.

وقال بينتو عن تلك الأزمة "الاتصال الوحيد الذي أجراه معي رئيس الاتحاد هو أن اللاعبين هددوا بخسارة 3 مباريات إذا لم يتم الاستغناء عني"، وأدى ذلك في النهاية -وفق "ماركا"- إلى إقالة المدرب بعد نهاية منافسات كأس العالم 2014 التي جرت في البرازيل.

وانضم نافاس إلى نيولز أولد بويز في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة بصفقة انتقال حر، وذلك بعد أشهر من بقائه دون فريق عقب رحيله عن باريس سان جيرمان في صيف عام 2024.

وخلال مسيرته الرياضية لعب نافاس للعديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتُوج بألقاب عدة، منها الدوريان الإسباني والفرنسي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، وكأس العالم للأندية (4 مرات) مع النادي الملكي.