خبراء في التحكيم يؤكدون: الحكم ظلم ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

يتواصل الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني لكرة القدم وهذه المرة في مباراة إسبانيول وضيفه ريال مدريد التي شهدت حالتين أُثير حولهما كثير من النقاش.

وتعرض ريال مدريد -أمس السبت- للخسارة الثالثة في الليغا هذا الموسم حين سقط على ملعب "آر سي دي إي" أمام إسبانيول بهدف دون رد لحساب الجولة 22 من المسابقة.

وسجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هدفا للفريق الملكي في الدقيقة 20 لكن حكم الساحة مونييز رويز أشار بإلغاء الهدف بسبب خطأ ارتكبه زميله الفرنسي كيليان مبابي ضد أحد لاعبي إسبانيول داخل منقطة الجزاء لحظة التسديد.

وعلّق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس على اللقطة بالقول إن "الخطأ كان واضحا من مبابي والقرار كان صحيحا".

Kylian Mbappé was called for this foul before Vini Jr.'s overturned goal. pic.twitter.com/21Atgbwwsk

أما اللقطة الأكثر سخونة فكانت التدخل القاسي من كارلوس روميرو لاعب إسبانيول على مبابي في الدقيقة 60، وكانت تستدعي إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الكتالوني، وفق ما ترى صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Mbappé was clearly running away with the ball, Carlos Romero had no chance of catching up except to make that horrible tackle

This should be a straight red card pic.twitter.com/JHmhJctqdR

— Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) February 1, 2025