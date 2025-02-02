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خبراء في التحكيم يؤكدون: الحكم ظلم ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 01: Kylian Mbappe of Real Madrid goes down after being challenged by Carlos Romero of RCD Espanyol (obscured) during the LaLiga match between RCD Espanyol de Barcelona and Real Madrid CF at RCDE Stadium on February 01, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
روميرو (يسار) تدخل بخشونة ضد مبابي ولم يطرده الحكم قبل أن يسجل بنفسه هدف فوز إسبانيول على ريال مدريد (غيتي)
2/2/2025-|آخر تحديث: 2/2/202502:21 م (توقيت مكة)

يتواصل الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني لكرة القدم وهذه المرة في مباراة إسبانيول وضيفه ريال مدريد التي شهدت حالتين أُثير حولهما كثير من النقاش.

وتعرض ريال مدريد -أمس السبت- للخسارة الثالثة في الليغا هذا الموسم حين سقط على ملعب "آر سي دي إي" أمام إسبانيول بهدف دون رد لحساب الجولة 22 من المسابقة.

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وسجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هدفا للفريق الملكي في الدقيقة 20 لكن حكم الساحة مونييز رويز أشار بإلغاء الهدف بسبب خطأ ارتكبه زميله الفرنسي كيليان مبابي ضد أحد لاعبي إسبانيول داخل منقطة الجزاء لحظة التسديد.

وعلّق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس على اللقطة بالقول إن "الخطأ كان واضحا من مبابي والقرار كان صحيحا".

أما اللقطة الأكثر سخونة فكانت التدخل القاسي من كارلوس روميرو لاعب إسبانيول على مبابي في الدقيقة 60، وكانت تستدعي إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الكتالوني، وفق ما ترى صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وعلّقت الصحيفة على اللقطة بالقول "انطلق مبابي بسرعة هائلة في هجمة مرتدة ليعرقله روميرو من الخلف بتدخل عنيف على مستوى الساق. كان يستوجب الطرد المباشر".

وأضافت "الحكم رويز اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء وفي الوقت نفسه لم يتدخل حكم الفيديو الفار ولم يطلب مراجعة اللقطة. التغاضي عن هذا التدخل العنيف غير مبرر".

وتابعت ماركا "الخبر السار لريال مدريد في هذه المباراة هو أن مبابي خرج سليما من هذا التدخل الوحشي".

وحسب الصحيفة المقرّبة من ريال مدريد، فإنها استشارت 10 خبراء في التحكيم أجمعوا على أن قرار الحكم كان خاطئا وأن تدخل روميرو يستدعي البطاقة الحمراء حتى من دون الرجوع إلى "الفار".

واتفق حساب "أركيفو فار" عبر منصة "إكس" والمتخصص في تحليل الحالات التحكيمية مع ماركا وخبراء التحكيم إذ أكدوا وجوب حصول روميرو على بطاقة حمراء مباشرة.

وحلّل اللقطة بالقول "روميرو وضع مسامير حذائه في ساق مبابي بشكل متعمد، هذه بطاقة حمراء مباشرة، قرار الحكم رويز ومساعده في الفار إغليسياس فيلانويفا كان غريبا".

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في هذه الأثناء أبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية ما جاء في تقرير حكم الساحة رويز عن عدم طرد لاعب إسبانيول.

وكتب رويز في تقريره "تم إنذار كارلوس روميرو لإسقاطه أحد المنافسين بتهور أثناء المنافسة على الكرة"، وعليه لم تكن الحالة تستوجب الطرد على اعتبار أن اللاعب كان يحاول لعب الكرة، وفق الصحيفة.

اللافت في الأمر أن روميرو الذي نجا من الطرد بشهادة خبراء التحكيم الإسبان هو الذي سجل هدف الفوز لإسبانيول قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورغم الخسارة، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة لكن الفارق تقلّص بينه وبين مطارده المباشر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة، علما بأن الفريقين سيتقابلان السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بقمة الجولة 23 من الليغا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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