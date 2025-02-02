خبراء في التحكيم يؤكدون: الحكم ظلم ريال مدريد في مواجهة إسبانيول

يتواصل الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني لكرة القدم وهذه المرة في مباراة إسبانيول وضيفه ريال مدريد التي شهدت حالتين أُثير حولهما كثير من النقاش.

وتعرض ريال مدريد -أمس السبت- للخسارة الثالثة في الليغا هذا الموسم حين سقط على ملعب "آر سي دي إي" أمام إسبانيول بهدف دون رد لحساب الجولة 22 من المسابقة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إصابة كادت أن تنهي مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو list 2 of 2 أثقل هزيمة في تاريخ ريال مدريد end of list

وسجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هدفا للفريق الملكي في الدقيقة 20 لكن حكم الساحة مونييز رويز أشار بإلغاء الهدف بسبب خطأ ارتكبه زميله الفرنسي كيليان مبابي ضد أحد لاعبي إسبانيول داخل منقطة الجزاء لحظة التسديد.

وعلّق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس على اللقطة بالقول إن "الخطأ كان واضحا من مبابي والقرار كان صحيحا".

Kylian Mbappé was called for this foul before Vini Jr.'s overturned goal. pic.twitter.com/21Atgbwwsk — ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2025

أما اللقطة الأكثر سخونة فكانت التدخل القاسي من كارلوس روميرو لاعب إسبانيول على مبابي في الدقيقة 60، وكانت تستدعي إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الكتالوني، وفق ما ترى صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Mbappé was clearly running away with the ball, Carlos Romero had no chance of catching up except to make that horrible tackle This should be a straight red card pic.twitter.com/JHmhJctqdR — Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) February 1, 2025

إعلان

وعلّقت الصحيفة على اللقطة بالقول "انطلق مبابي بسرعة هائلة في هجمة مرتدة ليعرقله روميرو من الخلف بتدخل عنيف على مستوى الساق. كان يستوجب الطرد المباشر".

وأضافت "الحكم رويز اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء وفي الوقت نفسه لم يتدخل حكم الفيديو الفار ولم يطلب مراجعة اللقطة. التغاضي عن هذا التدخل العنيف غير مبرر".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ردة فعل مبابي بعد سؤاله عن عدم طرد لاعب اسبانيول بعد التدخل عليه 🤐 pic.twitter.com/tRipLwBWwJ — محمود مجيد (@MMajeedX) February 1, 2025

وتابعت ماركا "الخبر السار لريال مدريد في هذه المباراة هو أن مبابي خرج سليما من هذا التدخل الوحشي".

وحسب الصحيفة المقرّبة من ريال مدريد، فإنها استشارت 10 خبراء في التحكيم أجمعوا على أن قرار الحكم كان خاطئا وأن تدخل روميرو يستدعي البطاقة الحمراء حتى من دون الرجوع إلى "الفار".

Carlos Romero, who was only shown a yellow card for this challenge on Kylian Mbappé, ended up scoring the match winner for Espanyol against Real Madrid 👀 pic.twitter.com/PKQCbfUh2h — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 1, 2025

واتفق حساب "أركيفو فار" عبر منصة "إكس" والمتخصص في تحليل الحالات التحكيمية مع ماركا وخبراء التحكيم إذ أكدوا وجوب حصول روميرو على بطاقة حمراء مباشرة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 قناة ريال مدريد تهاجم الحكم الآن بعد الفضيحة التي قام بها !! لاعب كان يجب طرده بعد تدخل قـ*ـذر لكن الحكم يسمح له بمواصلة المباراة ليسجل الهدف !! pic.twitter.com/7khc6vTtna — محمود مجيد (@MMajeedX) February 1, 2025

وحلّل اللقطة بالقول "روميرو وضع مسامير حذائه في ساق مبابي بشكل متعمد، هذه بطاقة حمراء مباشرة، قرار الحكم رويز ومساعده في الفار إغليسياس فيلانويفا كان غريبا".

🖥️💥 Ataque de locura transitoria del VAR en el Espanyol – Real Madrid. 👉🏻 Romero clava los tacos en el gemelo de Mbappé de forma completamente intencionada. ❌ ROJA DIRECTA CLARÍSIMA. ▪️ El arbitraje de Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva está siendo esperpéntico. pic.twitter.com/I8Y9fQDGfP — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 1, 2025

إعلان

في هذه الأثناء أبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية ما جاء في تقرير حكم الساحة رويز عن عدم طرد لاعب إسبانيول.

وكتب رويز في تقريره "تم إنذار كارلوس روميرو لإسقاطه أحد المنافسين بتهور أثناء المنافسة على الكرة"، وعليه لم تكن الحالة تستوجب الطرد على اعتبار أن اللاعب كان يحاول لعب الكرة، وفق الصحيفة.

اللافت في الأمر أن روميرو الذي نجا من الطرد بشهادة خبراء التحكيم الإسبان هو الذي سجل هدف الفوز لإسبانيول قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورغم الخسارة، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة لكن الفارق تقلّص بينه وبين مطارده المباشر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة، علما بأن الفريقين سيتقابلان السبت المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بقمة الجولة 23 من الليغا.