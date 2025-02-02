سان جيرمان يسحق بريست محليا قبل لقائهما في دوري أبطال أوروبا

سجل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي ثلاثية جديدة لباريس سان جيرمان ليقوده إلى فوز لافت على مضيفه بريست 5-2 -أمس السبت- في المرحلة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل المباراتين المرتقبتين بينهما ذهابا وإيابا الشهر الحالي في الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق 13 نقطة عن وصيفه مرسيليا الذي يلتقي ليون الأحد.

ولم يخسر سان جيرمان في الدوري منذ مطلع الموسم الحالي محققا 15 انتصارا مقابل 5 تعادلات.

كما حافظ سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم خارج ملعبه في الدوري في 34 مباراة تواليا (26 فوزا مقابل 8 تعادلات).

وفرض ديمبيلي نفسه نجما للمباراة مسجلا ثلاثيته الثانية خلال 4 أيام، ليكرر إنجازه في مرمى شتوتغارت الألماني منتصف الأسبوع عندما عاد فريقه منتصرا من ملعب منافسه 4-1، حاسما بذلك بطاقة التأهل الى ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكانت الفرصة الأولى للجناح الفرنسي الدولي برادلي باركولا الذي انفرد بالحارس لكنه سدد في القائم (19).

ونجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين الإسباني فابيان رويس وباركولا قبل أن يمرر الأخير كرة عرضية تابعها ديمبيلي داخل الشباك (29).

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وأدرك بريست التعادل مطلع الشوط الثاني عندما فشل دفاع سان جيرمان في تشتيت إحدى الكرات العرضية، فتهيأت أمام رومان دل كاستيو الذي أطلقها من 20 مترا داخل شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (50).

ولم ينعم بريست طويلا بالتعادل لأن ديمبيلي أضاف الهدف الثاني (57)، ثم سرعان ما أكمل الـ"هاتريك" مستغلا تمريرة رائعة من الكوري الجنوبي كانغ-إين لي (62).

ونجح بريست في تقليص الفارق عندما سجل له لودوفيك أجورك الهدف الثاني (71).

وحسم المهاجم البرتغالي البديل غونسالو راموش النتيجة نهائيا في صالح فريق العاصمة بتسجيله هدفين آواخر المباراة (89 و90+7).