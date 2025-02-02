موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ميلان وضيفه إنتر ميلان في المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وقنوات البث المباشر.

ويأمل إنتر -حامل اللقب- في تضييق الخناق مؤقتا على نابولي المتصدر، عندما يحل على جاره اللدود ميلان.

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ويحتضن ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)"، اليوم الأحد، "ديربي الغضب" بين الجارين، ويدير المباراة الحكم دانيلي شيفي.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرياض والدوحة (20:00)، والسابعة بتوقيت مصر (19:00)، والخامسة بتوقيت غرينتش (17:00).

قنوات البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر ميلان:

أبوظبي الرياضية بريميوم 2.

أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

Sky Sport Calcio 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبعد ضمانه الحلول بين الثمانية الأوائل في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على موناكو الفرنسي 3-0 الأربعاء، وبالتالي التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، يتفرغ "النيراتزوري" إلى الساحة المحلية وصراعه مع الفريق الجنوبي على الصدارة.

ولم يخسر إنتر سوى مرى يتيمة هذا الموسم في الدوري، وكانت أمام ميلان بالتحديد 1-2 ذهابا، عندما تلقى هدفا متأخرا في الدقيقة 89 من ماتيو غابيا.

منذ ذلك الوقت، يحقق فريق المدرب سيموني إنزاغي سلسلة مميزة، وهو اقترب من استعادة لاعب وسطه التركي هاكان تشالهانأوغلو وقلب دفاعه المخضرم فرانتشيسكو أتشيربي بعد غياب بسبب الإصابة.

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وكان فوزه الأسبوع الماضي على ليتشي برباعية نظيفة الثامن تواليا خارج أرضه في الدوري الإيطالي، ولم تستقبل شباكه أي هدف في هذه السلسلة منذ المباراة الأولى ضد أودينيزي في سبتمبر/أيلول.

وفيما يتشارك إنتر وميلان ملعب سان سيرو، تعد هذه المباراة خارج أرض إنتر، ما يعني أن غالبية التذاكر ستكون لمصلحة ميلان.

في المقابل، يمر ميلان في ظروف صعبة، في ظل خلافات علنية بين اللاعبين والمدرب الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وغضب الجماهير من أداء المالك الأميركي.

ومنذ إحرازه اللقب في 2022، انزوى ميلان في ظل جاره إنتر الذي فرض نفسه على الساحتين المحلية والقارية.

ويحتل "روسونيري" راهنا المركز السابع في الدوري، بفارق 19 نقطة عن نابولي، على وقع هتافات معادية من جماهيره لمؤسس ريدبيرد جيري كاردينالي.

وساءت الأمور أكثر مع خسارة ميلان بطاقته المباشرة المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه أمام دينامو زغرب الكرواتي المتواضع 1-2 الأربعاء الماضي، ليكتفي بالتأهل إلى الملحق المؤهل ليواجه فينورد الهولندي.

تواجه الفريقان 120 مرة كان التفوق فيها لصالح: