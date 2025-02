ماكغريغور يوجه إهانات عنصرية وشتائم نابية لحبيب نور محمدوف

وجّه بطل الفنون القتال المختلط الأيرلندي كونور ماكغريغور إهانات وشتائم عنصرية للروسي المعتزل حبيب نور محمدوف ولعائلته، وذلك بعد أيام من النزال الذي جمع مواطنه بول هيوز بالمقاتل عثمان -ابن عم حبيب- في دوري المقاتلين المحترفين (PFL).

ونشر ماكغريغور تغريدة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، احتوت على كلمات تحمل طابعا عنصريا ضد محمدوف وعائلته، قبل أن يقوم بحذفها في وقت لاحق.

من جهته، قدّم المقاتل الأيرلندي بول هيوز دعمه الكامل لحبيب نور محمدوف رغم هزيمته في النزال الذي جمعه بابن عم الثاني عثمان يوم السبت الماضي.

وقال هيوز "لست مثل ذلك الرجل (ماكغريغور) لديّ شخصية مستقلة، تحاول وسائل الإعلام جعلنا نبدو وكأننا لا نحترمك، لكنك تعلم أنني أحترمك دائما".

ويبدو أن هذه الكلمات لم ترق لماكغريغور الذي أطلق سيلا في الشتائم البذيئة لبول قبل أن يشكّك في أصوله، حيث وُلد الثاني في أستراليا قبل أن يرحل عنها طفلا ويستقر في أيرلندا الشمالية.

وقال ماكغريغور لبول هيوز "أقترح أن تزيل العلم الأيرلندي عنك، فأنت لا تعرف ماذا تفعل"، ليرد الأخير "لطالما قلت إنك الأفضل وكنت أمدحك في كل فرصة، لكن هجومك على هويتي الأيرلندية تُظهر إلى أين وصلت بك الأمور".

وهنا تدخّل حبيب نور محمدوف وأشاد بهيوز واحترافيته ثم قال له "أنت أيرلندي حقيقي، ولست مغتصبا ومدمن مخدرات مثل ذلك اللقيط" (ماكغريغور).

يُذكر أن حبيب نور محمدوف وماكغريغور قد تنافسا على لقب العالم للوزن الخفيف في عام 2018، ويومها فاز الروسي بذلك النزال منذ الجولة الرابعة، وقبل ذلك بدأت العداوة بين الرجلين وما زالت مستمرة حتى الآن.

وكان حبيب نور محمدوف قد أشاد قبل أيام بهيوز وبالشعب الأيرلندي ووصف الثاني بـ"أكبر داعم لفلسطين".

KHABIB TAKES THE MIC AND SHOWS RESPECT TO IRELAND FOR SUPPORTING PALESTINE 🇷🇺🇮🇪🇵🇸

“Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine, we love you guys because you show support to our brothers in Palestine”

🎥 @PFLMMA

pic.twitter.com/nMphWDoPAa

— ACD MMA (@acdmma_) January 25, 2025