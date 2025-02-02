خسارة يونايتد في أولد ترافورد وتوتنهام ينهي سلسلة هزائمه بالدوري الإنجليزي

تواصلت متاعب مانشستر يونايتد على ملعبه هذا الموسم وخسر 2-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورغم أن يونايتد كان يسعى لتحقيق رابع انتصار على التوالي في كل المسابقات، فإن بالاس كان الفريق الأفضل في الشوط الأول، وأهدر العديد من الفرص.

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وتمكن الفريق الضيف أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 64 عندما انقضّ جان-فيليب ماتيتا على كرة مرتدة من العارضة ليضعها في الشباك ويمنح فريقه تقدما مستحقا.

وضغط يونايتد أملا في إدراك التعادل، لكن ماتيتا سجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة ليتكبد يونايتد خسارته السابعة على ملعبه في الدوري هذا الموسم ويظل في المركز 13، بفارق مركز واحد خلف بالاس.

توتنهام ينهي سلسلة هزائمه

وفي مباراة أخرى، أنهى توتنهام هوتسبير سلسلة من 4 هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على برنتفورد، بفضل هدف فيتالي يانيلت في مرمى فريقه وبابي ماتار سار في الدقائق الأخيرة.

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وظل برنتفورد، الذي تلقى الخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات على ملعبه بالدوري، في المركز 11 برصيد 31 نقطة من 24 مباراة، وتقدم توتنهام للمركز 14 برصيد 27 نقطة.